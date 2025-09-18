ปัญหาที่เกิดจากเส้นเลือดขอดส่งผลทำให้เกิดอาการปวดเมื่อยปวดขาขาบวมหรือเป็นตะคริวได้บ่อยๆ ครั้งนอกจากนั้นยังทำให้ขาไม่สวย ดูไม่เรียบเนียน ซึ่งเส้นเลือดขอดจะเกิดจากการผิดปกติของผิวหนังหลอดเลือดและลิ้นหลอดเลือดดำที่เสื่อมสภาพ ทำให้เลือดดำไหลย้อนกลับหรือมีเลือดคั่งที่ขาเกิดจากแรงดันภายในหลอดเลือดดำที่ขาสูงมากผิดปกติ ดังนั้นแล้วการเลือกที่จะใส่ถุงน่องเส้นเลือดขอดช่วยทำการรักษาและป้องกัน อีกทั้งยังลดอาการของเส้นเลือดขอได้อีกด้วย
ถุงน่องเส้นเลือดขอด คืออะไร ถุงน่องเส้นเลือดขอด เหมาะกับใคร
ถุงน่องเส้นเลือดขอดถือว่าเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับการสวมใส่ที่ขาที่จะมีความดันจำ เพราะเพิ่มการไหลเวียนกับของเลือดโดยจะรักษาอาการโรคเส้นเลือดขอดโดยตรง ซึ่งถุงน่องเส้นเลือดขอดสามารถที่จะเลือกใช้ตามอาการ และ ยังใช้ได้กับทุกระยะที่เป็น ใส่ช่วงหลังการฉีดยาสลายเส้นเลือดขอดหรือหลังการผ่าตัดเส้นเลือดขอด สำหรับผู้ที่ต้องใส่ถุงน่องเส้นเลือดขอดคือ ผู้ที่นั่งหรือยืนเป็นเวลานานผู้หญิงตั้งครรภ์ผู้ที่เดินทางโดยการใช้เครื่องบิน บ่อยๆ เป็นเวลานาน ผู้ที่มีอาการปวดขาหรือขาบวมจากโรคเส้นเลือดดำอุดตัน ผู้ที่มีเส้นเลือดขอดฝอยขนาดเล็กหรือไม่มีอาการปวดขาก็สามารถที่จะใส่เพื่อป้องกันและลดการขยายตัวการเพิ่มปริมาณของเส้นเลือดดำได้ หรือผู้ที่มีเส้นเลือดระยะรุนแรงเช่นมีขาสีคล้ำผิวหนังอักเสบหรือมีแผลเรื้อรังควรที่จะใส่ถุงน่องเส้นเลือดขอดเพื่อทำการรักษาให้แผลนั้นหายเร็วยิ่งขึ้น ลดความเสี่ยงและยังป้องกันได้ดีเลยทีเดียว
ถุงน่องเส้นเลือดขอด มีกี่แบบ ต่างกันอย่างไร
ถุงน่องเส้นเลือดขอดจะแบ่งตามระดับแรงดันของถุงน่อง ดังนี้
- ถุงน่องที่มีแรงดัน 15-20 mmHg
เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการใช้เพื่อป้องกันเส้นเลือดขอดฝอยหรือเส้นเลือดขอด ที่มีขนาดเล็กและยังไม่มีอาการรุนแรง เป็นการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเส้นเลือดขอดที่มีขนาดใหญ่ขึ้น
- ถุงน่องที่มีแรงดัน 20 ถึง 30 mmHg
เหมาะสำหรับผู้ที่เป็นโรคเส้นเลือดขอดที่มีอาการต่างๆ เช่น ปวดเมื่อยขาขาบวมมีอาการปวดต่างๆ สามารถใส่เพื่อรักษาและป้องกันได้เช่นกัน
- ถุงน่องที่มีแรงดัน 30-40 mmHg
เหมาะสำหรับคนไข้ที่มีแผลเรื้อรังโรคหลอดเลือดดำการใส่ถุงน่องเส้นเลือดขอดก็จะช่วยทำการรักษาให้แผลหายเร็วขึ้นและป้องกันไม่ให้เกิดแผลซ้ำ
วิธีการเลือกซื้อถุงน่องเส้นเลือดขอด
– ต้องเลือกถุงน่องเส้นเลือดขอดที่มีความดันเหมาะสม ตามระดับหรือระยะที่เป็น เพื่อจะได้แก้ไขปัญหาให้ตรงจุด
– เลือกระดับความสูงของถุงน่องเช่นระดับเข่าระดับต้นขาหรือเลือกแบบเต็มตัวสวมใส่เป็นกางเกงจากระดับเอว
– เลือกความหนาของถุงน่องเพื่อที่จะได้สวมใส่สบายๆ อากาศได้ดี ที่ทำให้เราอึดอัด
– ก่อนเลือกซื้อจำเป็นที่จะต้องวัดขนาดข้อเท้าน่องและต้นขา เพราะแต่ละบุคคลจะมีลักษณะร่างกายที่แตกต่างกันออกไป
ข้อดีและข้อจำกัดของการใช้ถุงน่องเส้นเลือดขอด
–ข้อดี
- สวมใส่ง่าย มีแรงดันที่คงที่ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดดำที่ขายได้ดียิ่งขึ้น
- ช่วยลดอาการปวดขาขาบวมปวดเมื่อยจากโรคเส้นเลือดขอด
- ช่วยป้องกันการเกิดเส้นเลือดขอด ที่จะเกิดรุนแรงยิ่งขึ้น
- ช่วยป้องกันการกลับมาเกิดซ้ำหลังการผ่าตัดเส้นเลือดขอด
–ข้อจำกัด
- ไม่เหมาะสำหรับผู้สูงอายุอาจจะสวมใส่ลำบาก
- ในกรณีที่คนไข้มีแผลจากโรคหลอดเลือดดำ
- ในกรณีที่แผลมีการอักเสบของเส้นเลือดขอด
วิธีใส่ถุงน่องเส้นเลือดขอด
สำหรับวิธีใส่ถุงน่องเส้นเลือดขอดนั้นง่ายมากๆ เพียงแค่ทำตามขั้นตอนและวิธีดังนี้
- ใช้มือสอดเข้าไปในถุงน่องจากนั้นก็กลับถุงน่องด้านในออกมาจนถึงส่วนปลายของเท้า
- สวมใส่ถุงน่องที่กลับด้านไว้จากทางปลายเท้า แล้วค่อยๆ ดึงและจัดถุงน่องขึ้นมาจนถึงบริเวณน่องหรือต้นขา
- จากนั้นก็จัดถุงน่องให้เข้าที่โดยไม่ให้มีรอยย่น เป็นวิธีที่ถูกต้อง
ถุงน่องเส้นเลือดขอด ราคาเท่าไหร่ หาซื้อได้ที่ไหน
สามารถที่จะสอบถามหรือสั่งซื้อกับคลินิกหมอธนา-หมอขวัญ ทางคุณหมอจะทำการพิจารณา ก่อนที่คนไข้จะทำการรักษา มีถุงน่องเส้นเลือดขอดให้เลือก 2 ยี่ห้อ ดังนี้
Jobst ความยาวใต้เข่า ราคา 2,200 บาท
Jobst ความยาวต้นขา ราคา 2,600 บาท
Toko ความยาวใต้เข่า ราคา 1,800 บาท
Toko ความยาวต้นขา ราคา 2,200 บาท
โดยประสิทธิภาพอายุการใช้งานของถุงน่องรักษาเส้นเลือดขอดสามารถใช้ได้มากกว่า 1-2 ปี
การรักษาเส้นเลือดขอดวิธีอื่นนอกจากใส่ถุงน่องเส้นเลือดขอด
- รับประทานยา ที่มีตัวยาฟลาโวนอยด์โมเลกุลเล็ก (micronized purified flavonoid fraction) ซึ่งมีหลักฐานการวิจัยว่าเพิ่มการไหลเวียนของเลือดดำ ลดอาการปวดบวมของขา เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้ผู้ที่มีภาวะเส้นเลือดขอด
- ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดเส้นเลือดขอด
- ทำการรักษาด้วยการฉีดยาเส้นเลือดขอด การเลเซอร์เส้นเลือดขอด และการผ่าตัดเส้นเลือดขอดแบบดั้งเดิม ที่ต้องมีการดมยาสลบ และต้องพักฟื้นที่โรงพยาบาลแต่อาจจะไม่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว
- การผ่าตัดเส้นเลือดขอดแบบไร้แผลเป็นการผ่าตัดด้วยเทคโนโลยีแบบสมัยใหม่ โดยจะใช้วิธีทั้งแบบใช้ความร้อนและแบบไม่ใช้ความร้อนโดยการใช้กาวทางการแพทย์เพื่อทำการปิดเส้นเลือดขอที่เสื่อมสภาพ วิธีนี้ข้อดีคือ ไม่ต้องฉีดยาชาไม่ต้องพักฟื้น หลังการผ่าตัดและยังสามารถที่จะกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ
สรุป
ถุงน่องเส้นเลือดขอด ใส่ไว้เพื่อเป็นการป้องกันและเพื่อเป็นการรักษาเส้นเลือดขอดที่ได้ผลดีลดการปวดเมื่อยขาขาบวมลดการเป็นตะคริว แต่ไม่แนะนำให้ใส่ในช่วงเวลากลางคืน เนื่องจากจะทำให้การไหลเวียนเลือดลดลงได้ วิธีการดูแลรักษาก็ง่ายมากๆ เพียงแค่ซักด้วยมือแบบอ่อนโยนโดยการใช้น้ำและสบู่อ่อนๆ หลีกเลี่ยงในการใช้น้ำยาฟอกขาวและควรที่จะตากในที่ร่ม ไม่ให้โดนแดดแบบโดยตรง ข้อควรระวังที่สำคัญเพื่อยืดอายุในการใช้งานคือระมัดระวังเรื่องของเล็บเครื่องประดับหรือของมีคม ที่อาจจะทำให้ถุงน่องฉีกขาดหรือได้รับความเสียหาย