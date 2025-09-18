หัวเว่ย ตอกย้ำความเป็นผู้นำ เปิดตัวโซลูชันอัจฉริยะ “4+10+N” สำหรับ SME

หัวเว่ย เปิดตัวโซลูชันอัจฉริยะสำหรับ SME ภายใต้ชื่อ HUAWEI eKit 4+10+N ในงาน HUAWEI eKit Autumn Launch 2025 ณ นครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ภายใต้แนวคิด “Together for Growth, All Intelligence” โดยมุ่งนำเสนอชุดโซลูชันแบบครบวงจรที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ที่กำลังก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ
นายเดวิด หวัง กรรมการบริหารของหัวเว่ย กล่าวในงานเปิดตัวว่า “ความอัจฉริยะควรเข้าถึงได้ง่ายดายเสมือนน้ำและไฟฟ้า ผมหวังว่าทุกคน ทุกครัวเรือน และทุกองค์กรจะได้รับประโยชน์จาก AI หัวเว่ยพร้อมสนับสนุน SME ให้ก้าวข้ามอุปสรรคเหล่านี้ และก้าวสู่ยุคอัจฉริยะได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น เพื่อไม่ให้ใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังในโลกแห่งความอัจฉริยะนี้”
SME จำนวนมากเริ่มหันมาใช้โซลูชันอัจฉริยะจากภายนอก เพื่อแก้ไขช่องว่างด้านเทคโนโลยีและบุคลากร ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการนำ AI มาใช้ด้วยตนเอง องค์กรเหล่านี้ต้องการโซลูชันที่ใช้งานง่าย ติดตั้งได้รวดเร็ว และออกแบบมาเพื่อยกระดับประสิทธิภาพพร้อมขับเคลื่อนการเติบโต ในอดีต ผู้ติดตั้งมักส่งมอบโซลูชันผ่านกระบวนการที่ซับซ้อนและขาดประสิทธิภาพ เพื่อแก้ปัญหานี้ หัวเว่ยจึงได้ปรับโครงสร้างธุรกิจการจัดจำหน่ายครั้งใหญ่ จากการขายผลิตภัณฑ์แบบแยกชิ้น สู่การนำเสนอชุดโซลูชันครบวงจรที่อิงกับการใช้งานจริง ช่วยให้ผู้ติดตั้งสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ภายใต้แนวทางใหม่นี้ หัวเว่ยได้ออกแบบโซลูชันโดยยึดตามการใช้งานจริงในโลกธุรกิจ และโซลูชันอัจฉริยะ HUAWEI eKit 4+10+N สำหรับ SME ที่เปิดตัวในวันนี้ ก็ได้รับการพัฒนาขึ้นภายใต้แนวคิดดังกล่าวเช่นกัน
บริการ โมเดลธุรกิจ และรูปแบบการดำเนินงาน ทำให้ AI กลายเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโต SME ถือเป็นกำลังสำคัญของระบบเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศจีนซึ่งมี SME มากกว่า 58 ล้านราย ก่อให้เกิดการจ้างงานในเขตเมืองกว่า 80% และสร้างมูลค่า GDP ของประเทศถึง 60% อย่างไรก็ตาม แม้การนำ AI มาใช้จะขยายตัวทั่วโลก แต่ SME ส่วนใหญ่ยังคงเผชิญอุปสรรคในการปรับใช้เทคโนโลยีใหม่ ทั้งจากข้อจำกัดด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ AI ความพร้อมทางเทคนิค และความสามารถในการประยุกต์ใช้