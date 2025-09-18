สป.จัดพิธีมอบรางวัล Infographic Design ยกย่องความคิดสร้างสรรค์ สืบสานความจงรักภักดี

สป.จัดพิธีมอบรางวัล Infographic Design ยกย่องความคิดสร้างสรรค์ สืบสานความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม โดย พล.ต.จิตนาถ ปุณโณทก เลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ได้จัดพิธีมอบ รางวัลโครงการ “การประกวดการสร้างสรรค์งานเป็นภาพ Infographic Design” ประจำปี 2568 ภายใต้ หัวข้อ “การเทิดทูน การปกป้อง สถาบันพระมหากษัตริย์” ณ ห้องสุรศักดิ์มนตรี ในศาลาว่าการกลาโหม โดยมี พล.อ.ธราพงษ์ มะละคำ รองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี
กิจกรรมนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 5 ต่อเนื่อง มีเป้าหมายเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชน ประชาชนทั่วไป และเครือข่ายด้านความมั่นคง ได้ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวพระราชกรณียกิจและคุณูปการของสถาบันพระมหากษัตริย์ ผ่านผลงานอินโฟกราฟิกที่สร้างสรรค์และเข้าถึงง่าย เพื่อปลูกฝังความจงรักภักดีในรูปแบบที่ทันสมัย
สำหรับผู้ชนะการประกวดรางวัลชนะเลิศในแต่ละกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 “คุณูปการของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อประเทศไทย” : นายภาคม ชินโชติเกษม นักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา จังหวัดพิษณุโลก
กลุ่มที่ 2 “ตามรอยพระราชา ผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยี” : น.ส.มาศประภา สุทธิภักดี นักศึกษาระดับ ปวส.2 วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ จังหวัดอุดรธานี
กลุ่มที่ 3 “สายธารพระเมตตา สู่ประชาราษฎร์” : นายศรัญย์พงษ์ พวงแย้ม นักออกแบบอิสระ จังหวัดสุพรรณบุรี
กลุ่มที่ 4 “จิตอาสาพระราชทาน พลังทหารของพระราชา” : จ.อ.อนุพล มั่นคง ข้าราชการทหาร สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ทั้งนี้ สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมจะนำผลงานที่ได้รับรางวัลไปเผยแพร่ ผ่านสื่อต่าง ๆ ของกระทรวงกลาโหม เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้สังคมไทยร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและสืบสานพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อไป