อว. ประกาศความสำเร็จ “อว.แฟร์ 2025” เดินหน้าสานต่อพลังนวัตกรรมเพื่ออนาคตไทย

กรุงเทพฯ – 16 ก.ย. 2568 ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล ปลัดกระทรวง อว. แถลงผลสำเร็จงาน “อว.แฟร์ 2025: SCI POWER FOR FUTURE THAILAND” จัดขึ้นวันที่ 9-17 ส.ค. 2568 ที่ศูนย์สิริกิติ์
งานนี้เปิดให้ประชาชนเข้าฟรี เน้นแนวคิด Creators of Tomorrow: คิดสร้างสรรค์ Kids สร้างอนาคต ผู้เข้าร่วมกว่า 720,000 คน แบ่งเป็น On-site 222,000 คน และ Online 498,000 คน
ปลัด อว. ระบุว่า งานนี้ไม่ใช่แค่นิทรรศการ แต่คือเวทีรวบรวมผลงานด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรมเพื่อเปิดโอกาสการเรียนรู้และต่อยอดสู่ภาคอุตสาหกรรมและชุมชน
งานสร้างการรับรู้กว่า 125 ล้านครั้งบนสื่อออนไลน์ เกิด Business Matching สำเร็จ 345 คู่ ต่อยอดผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์กว่า 1,059 ผลงาน ผู้ประกอบการและประชาชนกว่า 18,000 คน ได้พัฒนาทักษะจากสัมมนาและเวิร์กช็อปกว่า 300 กิจกรรม ยอดขายสินค้านวัตกรรมรวมกว่า 4.3 ล้านบาท ความพึงพอใจผู้เข้าร่วมสูงกว่า 96%
อว.ชี้เป้าหมายหลัก 3 ด้าน
- การสร้างปัญญา – พื้นที่เรียนรู้ตลอดชีวิต
- การเปิดโอกาส – หนุนผู้ประกอบการเข้าถึงทุนและเทคโนโลยี
- การสร้างอนาคตไทย – ขับเคลื่อน Deep Tech และอุตสาหกรรมอนาคต
ศ.ดร.ศุภชัยทิ้งท้าย “การเรียนรู้คือพลังแห่งการเปลี่ยนแปลง”
ย้ำ อว. จะเดินหน้าสร้างปัญญา เปิดโอกาส และสร้างอนาคตไทย