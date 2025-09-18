ทูลกระหม่อมหญิงฯ เสด็จติดตามโครงการ TO BE NUMBER ONE จ.แม่ฮ่องสอน

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กันยายน 2568 ที่ผ่านมา ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
นายเอกวิทย์ มีเพียร ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้น้อมนำโครงการ TO BE NUMBER ONE มาดำเนินงานตั้งแต่ปีพ.ศ. 2546 โดยขับเคลื่อนการดำเนินงาน ภายใต้สโลแกน “คนแม่ฮ่องสอน เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” ปัจจุบันจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นจังหวัด TO BE NUMBER ONE กลุ่มต้นแบบระดับเงิน มีอำเภอ TO BE NUMBER ONE ครบทุกอำเภอ มีชมรมฯ ครบทุกประเภท จำนวน 732 ชมรม อยู่ในกลุ่มต้นแบบระดับเงิน จำนวน 2 ชมรม และในปี 2568 มีอำเภอและชมรม TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมประกวดระดับภาค กลุ่มดีเด่น 6 ประเภท 11 ชมรม ผ่านเข้ารอบระดับประเทศ 4 ประเภท 4 ชมรม ส่งทีมและสมาชิกเข้าร่วมประกวด TO BE NUMBER ONE DANCERCISE ,TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับจังหวัดและระดับภาคต่อเนื่องทุกปี ส่งผลให้มีสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE มากกว่าร้อยละ 90 ซึ่งเพิ่มขึ้นทุกปี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ พริบไหว รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า ชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ได้นำแนวทางโครงการ TO BE NUMBER ONE มาใช้ในการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด โดยสร้างกระแสนิยม จัดกิจกรรมให้สมาชิก กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ศูนย์เพื่อนใจชมรมฯ เปิดให้บริการมาแล้ว 1 ปี ในวันจันทร์ – ศุกร์ ในช่วงเช้า พักกลางวัน และช่วงหลังเลิกเรียน มีอาสาสมัครประจำศูนย์ ทั้งหมด 15 คน ตามแนวคิด ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา พัฒนา EQ กิจกรรมภายในศูนย์เพื่อนใจฯ มีบริการให้คำปรึกษาแบบเพื่อนช่วยเพื่อน พี่ช่วยน้อง , การพัฒนา EQ และกิจกรรมสร้างสุข โดยกิจกรรมที่ได้รับความสนใจจากสมาชิก ได้แก่ Choco Rice คุกกี้ถั่วลายเสือ โคมไทยใหญ่ ตะกร้าสานฝัน ผ้าโพกหัวปกาเกอญอ กระเป๋าผ้าทอกะเหรี่ยง ผลิตภัณฑ์ขนแกะ เป็นต้น
