สินเชื่อ คือ ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ที่ให้คุณสามารถขอกู้เงินกับสถาบันการเงินได้ ด้วยการใช้เครดิต ความน่าเชื่อถือ และหลักทรัพย์ในการค้ำประกัน ซึ่งเราจะแนะนำให้คุณได้รู้จักกับสินเชื่ออย่างละเอียดมากขึ้น ตั้งแต่สินเชื่อคืออะไร ประเภทสินเชื่อ ไปจนถึงข้อมูลสินเชื่อประเภทต่าง ๆ เพื่อให้คุณสามารถเลือกสินเชื่อได้อย่างเหมาะสมในการกู้ ตามความต้องการในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
สารบัญบทความ
สินเชื่อคืออะไร ทำความรู้จักกับสินเชื่อประเภทต่าง ๆ ให้มากขึ้น
สินเชื่อคืออะไร? ทำความรู้จักกับสินเชื่อให้ละเอียดมากขึ้น
การขอสินเชื่อต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง
คุณสมบัติพื้นฐานในการสินเชื่อคืออะไรบ้าง
สินเชื่อมีกี่ประเภท? แตกต่างกันอย่างไร?
สินเชื่อตามลักษณะผู้ขอสินเชื่อ
สินเชื่อคืออะไร ทำความรู้จักกับตัวช่วยในการหาเงินฉุกเฉิน
สินเชื่อคืออะไร? ทำความรู้จักกับสินเชื่อให้ละเอียดมากขึ้น
สินเชื่อ (loan) คือ การที่สถาบันการเงินหรือผู้ให้บริการธุรกิจสินเชื่อ ปล่อยวงเงินให้ผู้กู้เพื่อนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ซื้อบ้าน รถ หรือลงทุนธุรกิจ จากนั้นผู้กู้จะผ่อนชำระคืนเป็นงวด ๆ พร้อมดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน โดยข้อดี คือ ช่วยให้เข้าถึงเงินก้อนได้รวดเร็ว แต่ก็มีต้นทุนดอกเบี้ยและภาระผูกพัน ซึ่งการทำความรู้จักว่าสินเชื่อคืออะไร จะทำให้สามารถมองหาช่องทางเสริมสภาพคล่อง ในกรณีที่ต้องการเงินฉุกเฉินได้สะดวกมากขึ้น
สินเชื่อมีหลายรูปแบบที่ตอบโจทย์ความต้องการแตกต่างกัน เช่น สินเชื่อส่วนบุคคล บัตรเครดิต สินเชื่อผ่อนสินค้า สินเชื่อธุรกิจ และสินเชื่อบ้าน ซึ่งสิ่งที่ผู้ให้กู้มักพิจารณาในการให้เงินกู้ คือ รายได้ ความสามารถในการชำระหนี้ ประวัติเครดิต และหลักประกันต่าง ๆ ที่เป็นสินทรัพย์
การขอสินเชื่อต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง
การขอสินเชื่อจำเป็นต้องเตรียมเอกสารหลายอย่าง เพื่อให้สถาบันการเงินพิจารณาอนุมัติสินเชื่อได้ง่ายขึ้น ซึ่งสำหรับคนที่ยังไม่รู้ว่าเอกสารขอสินเชื่อคืออะไร หรือมีอะไรบ้าง เราขอแนะนำให้เตรียมสิ่งต่าง ๆ ดังนี้
- บัตรประชาชนหรือทะเบียนบ้าน
- หลักฐานการทำงาน (สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองการทำงาน)
- รายการเดินบัญชีธนาคาร (ย้อนหลัง 3 ถึง 6 เดือน)
- เอกสารทางการเงินอื่น ๆ (ถ้ามี เช่น ใบแจ้งหนี้สินเชื่อเดิม)
- รายการภาษี (ถ้ามี)
- เอกสารทางธุรกิจ (ถ้ามี)
คุณสมบัติพื้นฐานในการสินเชื่อคืออะไรบ้าง
การเรียนรู้ว่าสินเชื่อคืออะไร หนึ่งในสิ่งที่สำคัญ คือ การเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติพื้นฐาน ที่ผู้ให้สินเชื่อจะพิจารณา เพื่อประเมินความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ขอสินเชื่อ ซึ่งคุณสมบัติพื้นฐานในการขอสินเชื่อส่วนบุคคล คืออะไรบ้าง มาดูพร้อมกันต่อไปนี้
- อายุ: ผู้ขอสินเชื่อต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 20 ปี และไม่เกิน 60 ปี หรือตามเงื่อนไขของแต่ละสถาบันการเงิน
- รายได้ประจำ: ต้องมีรายได้ที่มั่นคงและสามารถชำระหนี้ได้ตามที่กำหนด
- ประวัติการเงินที่ดี: ต้องไม่มีประวัติเครดิตที่เสียหาย เช่น การผิดนัดชำระหนี้ หรือการค้างชำระที่ยาวนาน
- อายุการทำงาน: บางกรณีอาจต้องการประสบการณ์การทำงานที่มั่นคงในระยะเวลาหนึ่ง เพื่อแสดงถึงความมั่นคงทางการเงิน
- หลักประกัน (ถ้ามี): สำหรับสินเชื่อบางประเภทอาจต้องมีหลักประกันหรือบุคคลค้ำประกัน เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้ให้สินเชื่อ
สินเชื่อมีกี่ประเภท? แตกต่างกันอย่างไร?
สินเชื่อสามารถแบ่งแยกได้หลายประเภท ที่มีตอบโจทย์ความต้องการได้แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อสำหรับวัตถุประสงค์ส่วนตัว ธุรกิจ หรืออื่น ๆ ซึ่งความแตกต่างของแต่ละรูปแบบสินเชื่อคืออะไร เราจะแนะนำให้กับคุณดังต่อไปนี้
สินเชื่อตามหลักประกัน
สินเชื่อสามารถแบ่งตามหลักประกันที่ใช้ในการขอสินเชื่อได้ ซึ่งจะมีความแตกต่างกันในการให้ความเสี่ยงและเงื่อนไขต่าง ๆ ดังนี้
- สินเชื่อที่มีหลักประกัน: สินเชื่อที่ผู้ขอสินเชื่อต้องใช้ทรัพย์สิน เช่น บ้าน ที่ดิน หรือรถยนต์ เป็นหลักประกันการกู้ยืม เพื่อทำให้ผู้ให้สินเชื่อมีความมั่นใจในเรื่องของการชำระหนี้
- สินเชื่อไม่มีหลักประกัน: สินเชื่อที่ไม่ต้องใช้ทรัพย์สินใด ๆ มาเป็นหลักประกัน แต่โดยทั่วไปแล้วจะมีดอกเบี้ยสูงกว่าสินเชื่อที่มีหลักประกัน เนื่องจากผู้ให้สินเชื่อมีความเสี่ยงมากกว่า
สินเชื่อตามลักษณะผู้ขอสินเชื่อ
การแบ่งสินเชื่อตามลักษณะของผู้ขอสินเชื่อ จะทำให้การเลือกประเภทที่เหมาะสมในการขอ สามารถทำได้อย่างชัดเจนตามสถานะของผู้ขอสินเชื่อ ดังนี้
- สินเชื่อส่วนบุคคล: สินเชื่อส่วนบุคคลหมายถึงสินเชื่อที่ให้บุคคลธรรมดาใช้สำหรับการใช้จ่ายส่วนบุคคล เช่น การซื้อของใช้ในบ้าน หรือการชำระหนี้เก่า
- สินเชื่อธุรกิจ: สินเชื่อที่ออกแบบมาให้กับเจ้าของธุรกิจ เพื่อใช้ในการดำเนินกิจการ เช่น การซื้อวัสดุอุปกรณ์ หรือการขยายกิจการ
- สินเชื่อนิติบุคคล: สินเชื่อที่ออกให้กับองค์กรหรือบริษัทในการนำไปใช้ในการลงทุน หรือการขยายธุรกิจในด้านต่าง ๆ
สินเชื่อแบ่งตามระยะเวลา
สินเชื่อสามารถแบ่งตามระยะเวลาในการชำระหนี้ เพื่อให้เหมาะสมกับความสามารถในการชำระคืนของผู้ขอสินเชื่อได้ ดังต่อไปนี้
- สินเชื่อระยะยาว (Long-term Loan) : สินเชื่อระยะยาวจะมีระยะเวลาในการชำระหนี้ยาวนาน โดยอาจเป็นหลายปีหรือมากกว่า 5 ปีเป็นต้นไป เหมาะสำหรับการลงทุนในสิ่งที่ต้องใช้ระยะเวลาในการสร้างผลตอบแทน เช่น การซื้อบ้าน หรือที่ดิน
- สินเชื่อระยะกลาง (Medium-term Loan) : สินเชื่อที่มีระยะเวลาการชำระหนี้ไม่เกิน 5 ปี โดยทั่วไปใช้สำหรับการลงทุนหรือการขยายกิจการ ในระยะเวลาที่ไม่ยาวนานมาก
- สินเชื่อระยะสั้น (Short-term Loan) : สินเชื่อที่มีระยะเวลาการชำระหนี้น้อยกว่า 1 ปี เหมาะสำหรับใช้ในการหมุนเวียนเงินสดหรือค่าใช้จ่ายฉุกเฉินส่วนบุคคล
สินเชื่อคืออะไร ทำความรู้จักกับตัวช่วยในการหาเงินฉุกเฉิน
หลังจากที่เรียนรู้ไปแล้วว่าสินเชื่อคืออะไร สถาบันที่ให้สินเชื่อคืออะไร หรือสินเชื่อแต่ละรูปแบบหมายถึงอะไรบ้าง น่าจะช่วยให้คุณเลือกสินเชื่อที่เหมาะสม และตอบโจทย์กับความต้องการได้แล้ว อย่างไรก็ตามในการกู้ขอสินเชื่อ ควรต้องเตรียมความพร้อมและชำระคืนให้ได้ตามเงื่อนไข เพื่อสร้างเครดิตทางการเงินที่ดีในระยะยาว และไม่ทำให้สินเชื่อที่ขอมากลายเป็นปัญหาในอนาคต