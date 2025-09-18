“คต. ปลุกพลังเกษตรไทย! ยกขบวนสินค้าเกษตรนวัตกรรมสุดล้ำอวดโฉมในงาน AGRI PLUS EXPO 2025 ช้อปสินค้า-สัมมนาเสริมความรู้-จับคู่ธุรกิจ-คลินิคให้คำปรึกษา ..ครบ จบ ในที่เดียว”
กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ต่อยอดการประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตร Agri Plus Award รวมสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยระดับอินเตอร์ ในงาน “AGRI PLUS EXPO 2025″ ที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Thai Agri Connect: Innovating for a Sustainable World นวัตกรรมสินค้าเกษตรไทย เชื่อมไทยเชื่อมโลก สู่อนาคตยั่งยืน”
โดยงาน “AGRI PLUS EXPO 2025” จัดขึ้นภายในงาน Farm Expo 2025 ระหว่างวันที่ 25 – 28 กันยายน 2568 ณ ฮอลล์ 8 อิมแพ็คเมืองทองธานี ซึ่งตลอดทั้ง 4 วันของ AGRI PLUS EXPO จะได้พบกับสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยกว่า 100 รายการ ทั้งสินค้าอาหารและสินค้าไลฟ์สไตล์ รวมทั้งจะมีเวทีสัมมนาวิชาการที่จะเสริมสร้างความรู้ให้กับผู้ประกอบการ ทั้งการยกระดับสินค้าเกษตรนวัตกรรมด้วยมาตรฐานระดับโลก Green Business การขับเคลื่อนธุรกิจเกษตรให้ยั่งยืนและการพัฒนาธุรกิจให้ก้าวกระโดด การเจาะลึกการวางแผนธุรกิจและการเข้าถึงแหล่งเงินทุน พร้อมรับคำปรึกษาจาก Agri Plus Clinic ที่จะมาให้คำแนะนำในการทำธุรกิจ รวมทั้งกิจกรรม Business matching เจรจาจับคู่ธุรกิจเพื่อขยายตลาด ตลอดจนกิจกรรมอีกมากมายที่จะสร้างโอกาสให้สินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยเติบโตได้ไกลยิ่งขึ้น
กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงานแสดงสินค้า AGRI PLUS EXPO 2025 ระหว่างวันที่ 25 – 28 กันยายน 2568 เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ ฮอลล์ 8 อิมแพ็คเมืองทองธานี งานใหญ่ที่รวมสินค้าเกษตรนวัตกรรมระดับอินเตอร์จากทั่วไทย พร้อมกิจกรรมต่อยอดธุรกิจครบวงจร