สถาบันวัคซีนฯ จับมือพันธมิตร เปิดโครงการ “Shot of Truth” ชวนเยาวชนผลิตสื่อ ต้านข่าวปลอมวัคซีน

มูลนิธิวัคซีนเพื่อประชาชน ผนึกสถาบันวัคซีนแห่งชาติ และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ-เอกชน เปิดตัวโครงการ “Shot of Truth: สื่อสร้างสรรค์ รู้ทันข่าวลวงด้านวัคซีน” ชวนเยาวชนร่วมผลิตสื่อ สร้างภูมิคุ้มกันข่าวปลอมให้สังคม
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2568 มูลนิธิวัคซีนเพื่อประชาชน ร่วมกับสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ผนึกภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จำกัด และ MorDee (หมอดี) แพลตฟอร์มบริการสุขภาพอัจฉริยะ โดย ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “Shot of Truth: สื่อสร้างสรรค์ รู้ทันข่าวลวงด้านวัคซีน” ณ เมืองไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่
โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้เท่าทันข่าวลวงด้านวัคซีน สร้างความตระหนักรู้เรื่องข้อมูลที่ถูกต้องแก่สังคม ผ่านกิจกรรมการประกวดคลิปวิดีโอสั้น โดยเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา และเยาวชนที่สนใจด้านการผลิตสื่อและการใช้สื่อออนไลน์ ได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ ถ่ายทอดข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้าง ‘ภูมิคุ้มกันทางข้อมูล’ ให้กับสังคมไทย
นพ.มานิต ธีระตันติกานนท์ ประธานมูลนิธิวัคซีนเพื่อประชาชน กล่าวว่า มูลนิธิฯ จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินภารกิจรณรงค์และให้ความรู้แก่ประชาชนให้ตระหนักถึงความสำคัญของวัคซีน รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาและการสนับสนุนด้านวิชาการวัคซีนแก่บุคลากรด้านการแพทย์ การสาธารณสุข และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวัคซีน
โครงการ “Shot of Truth: สื่อสร้างสรรค์ รู้ทันข่าวลวงด้านวัคซีน” เกิดจากความตั้งใจร่วมกันของทุกภาคส่วน ที่เล็งเห็นความสำคัญของการสื่อสารข้อมูลด้านวัคซีนที่ถูกต้อง ครอบคลุม ทั้งข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับวัคซีน และความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อต่างๆ ตลอดจนการรับมือที่บิดเบือน และข้อมูลอันเป็นเท็จ ซึ่งปัจจุบันมีการเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์อย่างกว้างขาง การประกวดครั้งนี้จึงเป็นเวทีที่จะเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา และคนรุ่นใหม่ที่สนใจการผลิตสื่อได้แสดงศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์และถ่ายทอดมุมมองใหม่ๆ รวมทั้งใช้พลังของสื่อออนไลน์อย่างมีคุณค่า
“การแถลงข่าวในวันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันข่าวลวงให้กับสังคมไทย ทั้งนี้ การประกวดไม่ได้เป็นเพียงการแข่งขันเพื่อรางวัลเท่านั้น แต่จะเป็นเวทีที่ให้ผู้เข้าแข่งขันได้แสดงศักยภาพ พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการปกป้องสังคมจากภัยไซเบอร์”
นพ.นคร เปรมศรี ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ เปิดเผยว่าการสื่อสารในเวลานี้เป็นไปอย่างรวดเร็ว การตรวจสอบหาความจริงทำได้ยาก ส่งผลให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับประโยชน์ของวัคซีน เกิดความลังเลสงสัย บางครั้งทำให้หลายคนเสียโอกาสในการเข้ารับวัคซีน ทั้งที่มีให้บริการฟรีตามสถานพยาบาลต่างๆ ซึ่งอาจนำไปสู่ผลเสียต่อสุขภาพ หากเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน
สถาบันวัคซีนแห่งชาติรวบรวมความรู้จากทั่วโลกที่เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ ทั้งประโยชน์และผลข้างเคียงของวัคซีน ซึ่งการผสานพลังระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จะทำให้เกิดพลังในการสื่อสาร สิ่งสำคัญคือเรากำลังชักชวนคนรุ่นใหม่มามีส่วนร่วม ที่ไม่เพียงผลิตสื่อเท่านั้น แต่ผู้สมัครจะได้เรียนรู้ผ่านเวิร์กช็อป เพื่อเข้าใจหลักการสื่อสารที่น่าสนใจ และรู้จักคีย์เวิร์ดสำคัญที่ต้องการส่งต่อสู่สาธารณะ ถือเป็นการเพิ่มศักยภาพเยาวชนให้มีทักษะในการเป็นสื่อคุณภาพ
“สถาบันวัคซีนแห่งชาติหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการนี้จะทำให้เกิดพลังการสื่อสารที่มุ่งป้องกันข่าวลวง ลดความเข้าใจผิด ลดการเสียโอกาสและการเจ็บป่วย เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญอย่างยิ่ง”
นางสาวสุชนา สินธวถาวร ผอ.ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เสริมว่า depa มีภารกิจในการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทักษะแก่บุคคลในทุกช่วงวัย ไม่ว่าจะเป็นเด็ก เยาวชน วัยทำงาน ผู้สูงอายุ รวมไปถึงผู้พิการและกลุ่มเปราะบางต่างๆ ซึ่งการใช้สื่อหรือการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สร้างสรรค์สื่อให้ถูกต้อง นับเป็นหนึ่งในทักษะหลักที่ต้องการส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทยได้รู้
“การที่ depa เข้ามาเป็นภาคีเครือข่ายในครั้งนี้ เราสามารถดึงพาร์ตเนอร์ที่อยู่ใน Ecosystem ของเรา ในเรื่องของการให้ความรู้ การสร้างสื่อ การประยุกต์ใช้ Ai ในการทำสื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงสามารถแชร์เครื่องมือในการตรวจข่าวปลอมและด้วยความที่เรามีผู้มีความรู้เกี่ยวกับการรับวัคซีนเป็นภาคีเครือข่ายหลัก ฉะนั้นการได้ข้อมูลที่ถูกต้องบวกกับการมีทักษะผลิตสื่อได้อย่างสร้างสรรค์และมีจริยธรรม จะยิ่งช่วยให้การขยายหรือการแพร่ของสื่อไปได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนชาวไทย”
โครงการ “Shot of Truth: สื่อสร้างสรรค์ รู้ทันข่าวลวงด้านวัคซีน” ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ร่วมประกวดผลิตคลิปวิดีโอสั้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัคซีน สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 18 ตุลาคม 2568 ผู้ที่สนใจสามารถสแกน QR Code เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม หรือติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook: สถาบันวัคซีนแห่งชาติ และ Facebook: มูลนิธิวัคซีนเพื่อประชาชน