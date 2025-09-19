iPhone 17 ถึงมือแล้ว! ลูกค้าแห่รับเครื่องวันแรกคิวแน่น Apple Store ICONSIAM

สร้างประวัติศาสตร์ความคึกคักอีกครั้ง เมื่อ Apple Store ICONSIAM เปิดให้ลูกค้าที่จองโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนรุ่นล่าสุด ไอโฟน 17 (iPhone17) ล่วงหน้าเข้ารับเครื่องเป็นวันแรก! บรรยากาศหน้า Apple Store เต็มไปด้วยผู้คนจำนวนมากที่มารอคิวอย่างใจจดใจจ่อ เพื่อเป็นกลุ่มแรกในประเทศไทยที่ได้สัมผัสกับสมาร์ทโฟนที่อัดแน่นไปด้วยนวัตกรรมแห่งยุค ภาพที่คุ้นตาและสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าเสมอมา
คือการที่พนักงาน Apple Store ทุกคนออกมายืนเรียงแถวปรบมือต้อนรับลูกค้าด้วยรอยยิ้มอย่างอบอุ่น ก่อนจะเปิดประตูและพาทุกคนเข้าไปรับประสบการณ์การใช้งาน iPhone 17 ได้อย่างเต็มที่ การเปิดรับเครื่องวันแรกนี้ไม่เพียงแต่เป็นเพียงแค่การส่งมอบผลิตภัณฑ์ แต่ยังเป็นการส่งมอบประสบการณ์อันน่าประทับใจให้กับเหล่าสาวก Apple และเป็นการตอกย้ำถึงความแข็งแกร่งของแบรนด์ที่ไม่เคยหยุดพัฒนาเพื่อส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผู้ใช้งาน