Co-Friends ธุรกิจเช่าคน พลิกโฉม Coworking สู่ Creative Hub

ธุรกิจใหม่ที่น่าจับตา Co-Friends กับบริการเช่าคน ที่พลิกโฉมจาก Agencyโฆษณา สู่ Co-working Space และ Creative & Business Hub
ในยุคที่ฟรีแลนซ์, ครีเอเตอร์ และ SME ต้องการมากกว่าพื้นที่ทำงานธรรมดา ธุรกิจ Co-Friends ได้ก้าวเข้ามาเป็นผู้เล่นหน้าใหม่ที่สร้างความแตกต่าง ด้วยการให้บริการ “เช่าคน” หรือก็คือการเช่าผู้เชี่ยวชาญรายชั่วโมง เพื่อเข้ามาช่วยงานแบบเฉพาะกิจ
ไม่ว่าจะเป็น Creative, Content Strategist, Video Editor, Graphic Designer, Growth Marketer หรือ Business Consultant ลูกค้าสามารถเช่าผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ได้ง่าย ๆ เป็นรายชั่วโมง
บริการครบวงจร ทั้งเช่าสถานที่ และเช่าคน รองรับกลุ่มเป้าหมาย ฟรีแลนซ์ ครีเอเตอร์ที่ต้องการสตูดิโอถ่ายงาน หรือห้องประชุมที่ดูน่าเชื่อถือ พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ที่อยากได้บริการ One-stop Service เช่น ถ่ายรูปสินค้า สอน Live หรือปรึกษาการยิงแอดโฆษณาในทุกแพลตฟอร์ม
โดยมี คุณจักรชลัช เอกรังษี (เจบี) ที่ปรึกษาธุรกิจ และการตลาดกว่า 15 ปี ผู้เชี่ยวชาญทั้งกลยุทธ์ และการปฏิบัติจริง ในฐานะ Consultant, Marketing และ Sales ที่ช่วยวางระบบสร้างทีม วางแผนตลาดโดยใช้ข้อมูลจริงเป็นหลัก และเปลี่ยน Insight ให้กลายเป็นกระแสที่คนพูดถึง
คุณกชพร พูพัฒนานุรักษ์ (รุ้ง) เชี่ยวชาญด้าน Brand Strategy และการตลาด ที่นำประสบการณ์ตรงจากการให้คำปรึกษาธุรกิจกว่า 100 กิจการ รวมถึงการสร้าง Viral Content ที่เข้าถึงคนวงกว้าง และการเขียน Scriptwriting ที่สร้างยอดการรับรู้มากกว่าสิบล้านครั้ง
คุณมิถุนา ลิ้มทองคำ (พี) Growth Marketer ที่ทำงานด้วยแนวคิดเชิงกลยุทธ์และความกล้าในการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ ไม่กลัวการเปลี่ยนแปลง และสามารถเปลี่ยนข้อจำกัดให้เป็นโอกาส ด้วยประสบการณ์จากงานประจำสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจ ซึ่งคือหัวใจของการเติบโตที่แท้จริง