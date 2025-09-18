พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารใหม่ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ก้าวสำคัญสู่การยกระดับการแพทย์ครบวงจร บนถนนสีลม

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน โรงพยาบาลเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร (Not-for-Profit Private Hospital) ภายใต้การดำเนินงานของสภาคริสตจักรในประเทศไทย จัดพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารใหม่ “อาคารประสงค์ ชัยรัตน์” ณ บริเวณพื้นที่ก่อสร้างด้านหน้าฝั่งถนนสีลม โดยมี คุณสว่างพล ศรีประจักษ์ ที่ปรึกษาด้านการแพทย์ เป็นประธานในพิธี และมีผู้เข้าร่วมกว่า 350 คน ประกอบด้วยคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการอำนวยการสภาคริสตจักรฯ แพทย์ พยาบาล บุคลากร และแขกผู้มีเกียรติ
พิธีเริ่มต้นด้วยการ อัญเชิญพระวจนะ พระธรรมสดุดี โดย ผู้ปกครองนัทที กัลชาญพิเศษ เหรัญญิกสภาคริสตจักรในประเทศไทย จากนั้นผู้ปกครองสุรพงศ์ มิตรกูล เลขาธิการสภาคริสตจักรฯ ได้อธิษฐานถวายพระพร และร่วมบทเพลงนมัสการถวายเกียรติแด่พระเจ้า ก่อนเข้าสู่พิธีวางศิลาฤกษ์โดย ศาสนาจารย์ ดร.บุญรัตน์ บัวเย็น ประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย
นายพงศธร คุณานุสรณ์ ประธานคณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน กล่าวถึงประวัติความเป็นมาว่า โรงพยาบาลก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2492 โดยคณะเพรสไบทีเรียนมิชชั่น และตลอด 75 ปีที่ผ่านมา ได้เติบโตอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพที่มีมาตรฐานทางการแพทย์และการรับใช้สังคม อย่างไรก็ตาม อาคารดั้งเดิมหลายหลังมีอายุใช้งานกว่า 60 ปีและไม่สามารถรองรับความก้าวหน้าด้านการแพทย์ได้เต็มที่ จึงได้ริเริ่มโครงการก่อสร้างอาคารใหม่ เพื่อยกระดับศักยภาพการรักษาพยาบาลให้ทันสมัยและครบวงจร
“อาคารใหม่ดังกล่าวได้รับการอนุมัติให้ก่อสร้างโดยมูลนิธิสภาคริสตจักรในประเทศไทย ภายในงบประมาณไม่เกิน 3,650 ล้านบาท ครอบคลุมพื้นที่ก่อสร้างกว่า 90,000 ตารางเมตร และพื้นที่ใช้สอยราว 76,000–79,000 ตารางเมตร โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี ค.ศ. 2028 เพื่อรองรับผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์การบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน การสัญจรภายในที่สะดวก และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย”
ในโอกาสนี้ นายแพทย์ชูศักดิ์ วงศ์สุรีย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน กล่าวขอบคุณผู้ร่วมงานทุกท่าน พร้อมย้ำว่า “การวางศิลาฤกษ์ครั้งนี้ไม่เพียงเป็นการเริ่มต้นการก่อสร้างอาคารใหม่ แต่ยังเป็นการวางรากฐานแห่งความหวัง ความเชื่อมั่น และความโปร่งใส เพื่อให้อาคารหลังใหม่นี้เป็นพระพรแก่ผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชน และสังคมไทย”
พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารใหม่จึงนับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ในการสืบสานพันธกิจ “รักษาคนเจ็บให้หาย” ตามพระดำรัสแห่งพระคัมภีร์ และมุ่งมั่นพัฒนาสู่การเป็นศูนย์การแพทย์ที่ครอบคลุมในทุกมิติของการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม (Holistic Healthcare)