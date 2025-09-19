Apple Store ICONSIAM คึกคัก! ลูกค้าแห่รับ iPhone 17 ล้นหลาม!

ปรากฏการณ์ความคึกคักกลับมาอีกครั้ง! Apple Store ICONSIAM เต็มไปด้วยลูกค้าที่จอง iPhone 17 ล่วงหน้า และมารอรับเครื่องเป็นวันแรกตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่ บรรยากาศสุดคึกคักนี้แสดงให้เห็นถึงความร้อนแรงของสมาร์ทโฟนแห่งยุค และความเหนียวแน่นของเหล่าสาวก Apple ในประเทศไทย ไม่เพียงแค่การได้เป็นเจ้าของเครื่องก่อนใคร แต่ยังได้สัมผัสกับบรรยากาศอันอบอุ่นที่กลายเป็นซิกเนเจอร์ของ Apple Store
ทุกคนต่างได้เห็นภาพที่พนักงาน Apple ออกมายืนเรียงแถวปรบมือต้อนรับลูกค้าด้วยรอยยิ้มอย่างเป็นกันเอง ก่อนจะเปิดประตูพาทุกคนเข้าไปสัมผัสกับ iPhone 17 และเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดอย่างเต็มที่ เพื่อให้ลูกค้าสามารถเพลิดเพลินกับทุกฟังก์ชันได้อย่างสมบูรณ์แบบ
พิเศษสำหรับสมาชิก ONESIAM ไอคอนสยามมอบสิทธิพิเศษสุดคุ้ม เพียงซื้อโทรศัพท์มือถือมูลค่า 40,000 บาทขึ้นไป/เครื่อง/ใบเสร็จ รับทันที คูปองเงินสดมูลค่า 500 บาท สำหรับใช้จ่ายที่ห้างสรรพสินค้าสยาม ทาคาชิมายะ (จำกัด 200 สิทธิ์ตลอดรายการ) ตั้งแต่วันที่ 19 – 30 กันยายน 2568 เท่านั้น!