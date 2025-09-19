กลุ่มบริษัท พราว ผนึกกำลังสมาคมกีฬาเจ็ตสกีฯ ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

กลุ่มบริษัท พราว ตอกย้ำพันธกิจองค์กรที่มุ่งมั่นขับเคลื่อนสังคมอย่างยั่งยืน ร่วมบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่บ้านท่าดินแดง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และพื้นที่ใกล้เคียง โดยจัดซื้อข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม และสิ่งของจำเป็น จัดทำถุงยังชีพเพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ
การสนับสนุนในครั้งนี้เกิดขึ้นพร้อมกับภารกิจของสมาคมกีฬาเจ็ตสกีฯ ที่ได้รับการประสานงานจากศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.จอส.) โดยมีรายงานน้ำท่วมเต็มพื้นที่ บางจุดมีกระแสน้ำไหลแรง จึงได้จัดส่งนักกีฬาเจ็ตสกีจิตอาสาและทีมงาน 15 นาย พร้อมเรือเจ็ตสกี 5 ลำ และเรือยาง 1 ลำ ลงพื้นที่ร่วมกับฝ่ายปกครองในท้องที่ (นายอำเภอ, ปลัดอาวุโส และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ผักไห่) เพื่อเข้าถึงและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที โดยสามารถจัดถุงยังชีพแจกจ่ายได้กว่า 80 ชุด
คุณพราวพุธ ลิปตพัลลภ กรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท พราว และ บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “พราว กรุ๊ป เชื่อมั่นว่าภาคธุรกิจมีหน้าที่สำคัญในการยืนหยัดเคียงข้างสังคม ไม่เพียงแต่การพัฒนาเศรษฐกิจหรือการสร้างธุรกิจที่มั่นคง แต่ยังรวมถึงการส่งต่อความช่วยเหลือในยามวิกฤต เราหวังว่าการสนับสนุนในครั้งนี้ จะเป็นอีกหนึ่งพลังเล็ก ๆ ที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อน และสร้างกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้ก้าวผ่านสถานการณ์ไปด้วยกัน”
การผนึกกำลังของกลุ่มบริษัท พราว และสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยฯ ไม่เพียงสะท้อนความร่วมมือของภาคเอกชนและภาคประชาสังคม แต่ยังแสดงถึงบทบาทจิตอาสาที่พร้อมลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งที่ผ่านมา สมาคมกีฬาเจ็ตสกีฯ ได้ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยในหลายพื้นที่ของประเทศ และได้รับโล่เชิดชูเกียรติจากกรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย สะท้อนถึงความมุ่งมั่นแน่วแน่ในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม