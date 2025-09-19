ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนอร์เวย์ผสานพลังกับตลาดไทยใน งาน Vitafoods Asia 2025

สถานเอกอัครราชทูตนอร์เวย์ประจำประเทศไทย ร่วมกับหอการค้าไทย–นอร์เวย์ แถลงข่าวนำเสนอความแข็งแกร่งและการเติบโตของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคุณภาพระดับโลกจากประเทศนอร์เวย์ ภายในงาน Vitafoods Asia 2025 อีกทั้งยังจัดกิจกรรมพบปะและสร้างเครือข่ายระหว่างนักธุรกิจไทยและนอร์เวย์ ภายใต้แนวคิด “Bridging Norwegian and Thai Food Supplement Communities” หรือ “เชื่อมโยงชุมชนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของนอร์เวย์และไทย” ซึ่งเป็นเวทีสำคัญให้บริษัทนวัตกรรมไบโอเทคโนโลยีจากประเทศนอร์เวย์ได้เชื่อมต่อและสร้างความร่วมมือกับภาคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของไทย ซึ่งไทยถือเป็นประเทศที่มีตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องเร็วที่สุดในเอเชียโอกาสแห่งการเชื่อมต่อ
ในปัจจุบัน ความต้องการสินค้าอาหารฟังก์ชันและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในเอเชียนั้นมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วเนื่องจากผู้บริโภคให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันมากยิ่งขึ้น โดยผู้บริโภคมีแนวโน้มในการให้ความสนใจกับประโยชน์ของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีวัตถุดิบจากธรรมชาติโดยเฉพาะจากทะเลลึก ทั้งนี้ งานไวต้าฟู้ดส์ เอเชีย 2025 (Vitafoods Asia) เป็นงานแสดงสินค้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมสารสกัด และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอันดับหนึ่งในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งในปีนี้มีผู้แสดงสินค้าเข้าร่วมกว่า 650 ราย และผู้เข้าชมงานกว่า 13,000 คนจากกว่า 38 ประเทศทั่วโลก
ในการนี้ ประเทศนอร์เวย์ซึ่งมีทรัพยากรจากอาร์กติกที่อุดมสมบูรณ์และมีความเชี่ยวชาญด้านไบโอเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนด้วยวิทยาศาสตร์ ได้แสดงจุดยืนในการเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมดังกล่าว โดยมีบริษัทชั้นนำ 6 บริษัทจากนอร์เวย์เข้าร่วมแสดงสินค้าในงานไวต้าฟู้ดส์ เอเชีย 2025 และได้นำสินค้าที่มีมาตรฐานระดับสากลในด้านความบริสุทธิ์ของวัตถุดิบ ความยั่งยืนทางการผลิต และความเข้มงวดทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเหมาะกับตลาดที่กำลังเติบโตและความต้องการของนักธุรกิจไทยที่กำลังมองหานวัตกรรมที่เชื่อถือได้และมีงานวิจัยรองรับ เพื่อตอบสนองผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพอย่างยั่งยืน
นางอัสตริด เอมีเลีย เฮลเล เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรนอร์เวย์ประจำประเทศไทย ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของงานในครั้งนี้ว่า “ผู้ประกอบการจากนอร์เวย์ในงานไวต้าฟู้ดส์ เอเชีย 2025 ไม่ได้แค่นำเสนอสินค้าและบริการในงานเพียงเท่านั้น ทว่าพวกเขาสะท้อนให้เห็นว่านอร์เวย์นั้นมุ่งมั่นในการยกระดับสุขภาพผ่านวิทยาศาสตร์ ความยั่งยืน และนวัตกรรมในระดับสากล ที่น่ายินดียิ่งก็คือการที่นักลงทุน ผู้นำเข้า ผู้จัดจำหน่าย และผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพจากไทยได้เข้ามามีส่วนร่วมกับบริษัทนอร์เวย์ผ่านกิจกรรมเพื่อเชื่อมโยงชุมชนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของนอร์เวย์และไทย ไม่ใช่เพียงแค่ในฐานะคู่ค้าระยะสั้น แต่ในฐานะพันธมิตรระยะยาว”
นอกจากนี้ ปี 2568 ยังถือเป็นวาระครบรอบ 120 ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างนอร์เวย์และไทย ความร่วมมือในครั้งนี้จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยจะเป็นรากฐานของความสัมพันธ์ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง มีความโปร่งใส และตั้งอยู่บนผลประโยชน์ร่วมกันที่ตั้งมั่นอยู่บนความยั่งยืน
เอกอัครราชทูตเฮลเล ยังกล่าวถึงการมีส่วนร่วมอย่างล้นหลามในกิจกรรมพบปะและสร้างเครือข่ายอีกด้วยว่า “ความกระตือรือร้นของนักธุรกิจทั้งสองฝ่ายยืนยันได้ว่านวัตกรรมด้านสุขภาพเป็นเรื่องของทุกคนในโลกในยุคปัจจุบัน และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่กำลังเติบโตอย่างคึกคักของไทยพร้อมแล้วที่จะเปิดรับผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่มีงานวิจัยรองรับ โดยภาคอุตสาหกรรมของนอร์เวย์ซึ่งมีการผสมผสานระหว่างทรัพยากรธรรมชาติและความเชี่ยวชาญทางไบโอเทคโนโลยี เหมาะสมอย่างยิ่งในการเป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้บนเส้นทางความร่วมมือระยะยาวนี้ของนักธุรกิจจากทั้งสองประเทศ”
ด้าน นายเอคเซล บลอม ประธานหอการค้าไทย-นอร์เวย์ กล่าวถึงผลลัพธ์ของกิจกรรมพบปะและสร้างเครือข่ายว่า “เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้จัดกิจกรรมเพื่อเป็นเวทีเชื่อมโยงระหว่างอุตสาหกรรมธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของไทยและนอร์เวย์ สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพียงการสร้างเครือข่ายเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างสะพานเชื่อมความร่วมมือทางธุรกิจที่มีความหมาย โดยมีคู่ค้าฝั่งไทยให้ความสนใจอย่างมากต่อนวัตกรรมจากนอร์เวย์ และตระหนักถึงความน่าเชื่อถือที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ซึ่งตั้งอยู่บนหลักวิทยาศาสตร์และความยั่งยืน”
“การหารือระหว่างผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของไทยและนอร์เวย์ครั้งนี้บ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความร่วมมือและการลงทุนในอนาคต ซึ่งนั่นคือแรงขับเคลื่อนที่เราคาดหวัง หอการค้าของเรามีพันธกิจในการเอื้อให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างนวัตกรรมและความต้องการของตลาด และงานไวต้าฟู้ดส์ เอเชีย 2025 ก็แสดงถึงพลังของการเชื่อมโยงนั้น” นายบลอมกล่าวเสริม
ผู้บุกเบิกนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของนอร์เวย์ร่วมเวทีไวต้าฟู้ดส์ เอเชีย 2025
ในงานไวต้าฟู้ดส์ เอเชียปีนี้ 6 บริษัทจากนอร์เวย์ได้แสดงศักยภาพความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร นำเสนอผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมที่ครอบคลุมตั้งแต่น้ำมันคริลล์ ผลิตภัณฑ์โอเมก้า-3 เข้มข้นคุณภาพสูงและมี เทคโนโลยีทางการผลิตที่ล้ำสมัย ไปจนถึงแบรนด์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพพร้อมจำหน่ายสำหรับผู้บริโภค
หนึ่งในผู้ร่วมจัดแสดงสินค้าที่โดดเด่นคือ บริษัท Aker BioMarine Human Ingredients AS ผู้จัดหาน้ำมันคริลล์ชั้นนำของโลก เจ้าของผลิตภัณฑ์ Superba Krill ซึ่งกลายเป็นมาตรฐานอ้างอิงด้านคุณภาพและความยั่งยืนในอุตสาหกรรม ทั้งนี้ บริษัทฯ มีงานวิจัยทางคลินิกมากกว่า 50 ฉบับที่ยืนยันถึงประโยชน์ของน้ำมันคริลล์ต่อสุขภาพในหลากหลายด้าน
เสริมทัพด้วย บริษัท Noromega ที่นำเสนอแบรนด์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพอย่าง Superior-A Astaxanthin โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนี้ได้ผสมผสานแอสตาแซนธินความบริสุทธิ์สูง ร่วมกับ พิกโนจีนอล กลูตาไธโอน และวิตามินสำคัญต่างๆ ที่มีคุณสมบัติมอบความชุ่มชื้น ความเปล่งปลั่ง และความกระชับให้กับผิว โดยปัจจุบัน Noromega กำลังขยายธุรกิจเข้าสู่ภูมิภาคอาเซียน ซึ่งถือเป็นตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว
ด้านความแข็งแกร่งทางวิทยาศาสตร์นั้น บริษัท Arctic Bioscience AS ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์โอเมกา-3 ฟอสโฟลิพิดระดับพรีเมียมที่สกัดจากไข่ปลาเฮอร์ริงแห่งท้องทะเลแอตแลนติกเหนือ บริษัทฯ แสดงให้เห็นว่าการวิจัยล้ำสมัยกำลังเปลี่ยนทรัพยากรทางทะเลให้กลายเป็นโซลูชันผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะ โดยผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการประเมินทางคลินิกและถูกออกแบบมาเพื่อส่งเสริมสุขภาพสมอง สมรรถภาพทางกีฬา และการชะลอวัยอย่างมีคุณภาพ
มากไปกว่านั่น ด้วยประวัติศาสตร์ที่ยาวนานตั้งแต่ปีค.ศ.1838 บริษัท Epax Norway AS ซึ่งต่อยอดจากมรดกความเชี่ยวชาญด้านน้ำมันที่ได้จากสัตว์ทะเลอันยาวนานของนอร์เวย์ ได้ตอกย้ำชื่อเสียงในฐานะผู้บุกเบิกส่วนผสม EPA/DHA ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของกรดไขมันโอเมก้า 3 ชนิดหนึ่งที่ร่างกายต้องการ ปัจจุบัน Epax ยังคงส่งมอบผลิตภัณฑ์โอเมกา-3 ที่มีความบริสุทธิ์และคุณภาพเหนือชั้นสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน GC Rieber VivoMega AS ก็เป็นอีกหนึ่งบริษัทชั้นนำระดับโลกที่จัดหาโอเมก้า-3 เข้มข้นจากทั้งแหล่งทะเลและพืช โดยบริษัทฯ ทำการผลิตน้ำมันโอเมกา-3 ที่อุดมด้วย EPA และ DHA สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพระดับสากลสูงสุด เป็นไปตาม GOED monograph และมาตรฐาน IFOS ทั้งสองบริษัทร่วมกันสะท้อนถึงมรดกแห่งความชำนาญและความพิถีพิถันที่ทำให้นอร์เวย์เป็นสัญลักษณ์ของน้ำมันที่ได้จากสัตว์ทะเลที่เชื่อถือได้
ในส่วนของบริษัท Concordix by Vitux ได้นำเสนอเทคโนโลยีที่พลิกโฉมประสบการณ์การบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ด้วยเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มการดูดซึมสารอาหารได้เกือบ 45% เมื่อเทียบกับแคปซูลแบบเดิมนั้นตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของ Concordix ในการพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพที่ขับเคลื่อนด้วยวิทยาศาสตร์
การรวมตัวของบริษัทนอร์เวย์ยักใหญ่ทั้ง 6 รายไม่เพียงสะท้อนถึงศักยภาพในฐานะธุรกิจที่เป็นเอกเทศเท่านั้น แต่ในฐานะ “ระบบนิเวศแห่งนวัตกรรม” ที่เสริมพลังซึ่งกันและกันและส่งให้นอร์เวย์เป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์สำหรับคลื่นความต้องการใหม่ด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีในเอเชียอีกด้วย
มุ่งสู่อนาคต
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือใหม่ที่เกิดขึ้นในงานไวต้าฟู้ดส์ เอเชีย 2025 กำลังเปิดประตูสู่โอกาสทางการค้าและการลงทุนรูปแบบใหม่ โดยตอกย้ำให้เห็นว่าความร่วมมือในภาคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสามารถมีบทบาทต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจระยะยาวของทั้งประเทศไทยและนอร์เวย์ได้
หอการค้าไทย–นอร์เวย์เน้นย้ำว่า ความริเริ่มในปี 2025 ถือเป็นหมุดหมายใหม่ของความร่วมมือทวิภาคีด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหารระหว่างไทยและนอร์เวย์ การผสานระหว่างการเข้าร่วมแสดงสินค้าอย่างเข้มแข็งควบคู่ไปกับเวทีการสร้างเครือข่ายเฉพาะทางทำให้บริษัทจากประเทศนอร์เวย์สามารถขยายรากฐานในตลาดสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของไทยได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น พร้อมทั้งวางรากฐานสำหรับความร่วมมือที่ยั่งยืนและต่อเนื่องในภูมิภาคเอเชียต่อไป
เกี่ยวกับหอการค้าไทย–นอร์เวย์
หอการค้าไทย–นอร์เวย์ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2539 (ค.ศ.1996) โดยมีพันธกิจหลักในการส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างนอร์เวย์และไทย ปัจจุบันหอการค้าฯ เป็นตัวแทนของสมาชิกซึ่งประกอบด้วยบริษัทและผู้เชี่ยวชาญที่หลากหลาย โดยมีพันธกิจร่วมกันในการพัฒนาความสัมพันธ์ทางธุรกิจไทย–นอร์เวย์ ทั้งนี้ หอการค้าฯ ส่งเสริมโอกาสที่สร้างประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศและสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านการสร้างเครือข่าย การผลักดันเชิงนโยบาย และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้