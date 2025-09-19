คณะทูต-ผู้นำองค์กรระดับโลก ร่วมถอดรหัสอนาคตนวัตกรรมในงาน CP Innovation Expo

เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) ประกาศเปิดงาน “CP Innovation Exposition & Symposium 2025” มหกรรมนวัตกรรมระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 อย่างสมเกียรติ ณ ทรู ดิจิทัล พาร์ค วันที่ 18-21 กันยายน 2568 ภายใต้แนวคิด “Innovate the Future for a Better Tomorrow” เพื่อนำพาประเทศไทยก้าวสู่อนาคตแห่งความยั่งยืนด้วยพลังแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรม หนึ่งในไฮไลต์อันโดดเด่นของงานในวันแรกคือเวทีเสวนา “Innovation Outlook & Trends” ซึ่งได้รับเกียรติจากนักคิดและผู้นำระดับโลกจากหลากหลายสาขามาร่วมแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ อันจะเป็นแรงบันดาลใจและเข็มทิศสำคัญในการกำหนดทิศทางนวัตกรรมที่ยั่งยืนของโลกในวันข้างหน้า
เวทีเริ่มต้นด้วยปาฐกถาพิเศษจาก ฯพณฯ ท่าน โรเบิร์ต เอฟ. โกเด็ก เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ในหัวข้อ “Fostering a US-Thailand Partnership in a Sustainable Innovation” ตอกย้ำความสัมพันธ์ไทย–สหรัฐฯ ที่ยาวนานกว่า 190 ปี และยกระดับสู่การเป็น “พันธมิตรด้านนวัตกรรม” ตัวอย่างความร่วมมือที่เป็นรูปธรรม อาทิ Google Greenlight โครงการ AI ลดปัญหาจราจรในกรุงเทพฯ การลงทุนของ Seagate และ Western Digital ที่ดำเนินมากว่า 40 ปี รวมถึงแผนการตั้งศูนย์ข้อมูล (Data Center) ในไทยของ Amazon, Microsoft และ Google Cloud
“ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจะไม่หยุดยั้ง และสิ่งสำคัญคือเราต้องร่วมกันกำหนดทิศทางบนพื้นฐานของความร่วมมือ ความไว้วางใจ และเป้าหมายที่เป็นหนึ่งเดียว สหรัฐอเมริกาจะยืนเคียงข้างประเทศไทยในทุกย่างก้าว เพื่อสร้างอนาคตที่มั่นคง ปลอดภัย และยั่งยืนสำหรับประชาชนไทย ชาวอเมริกัน และประชาคมโลก” ฯพณฯ ท่าน โรเบิร์ต กล่าว
เอกอัครราชทูตยังกล่าวชื่นชมบทบาทของซีพีที่นำนวัตกรรมมาสู่ชีวิตประจำวันของคนไทย อาทิ TrueMoney, 7-Eleven และ True Digital Park พร้อมเน้นย้ำว่าอนาคตของ AI ต้องพัฒนาอย่างปลอดภัย น่าเชื่อถือ และทั่วถึง
ตามด้วย ฯพณฯ ท่าน มาซาโตะ โอตากะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย กล่าวในหัวข้อ “Japan-Thailand Partnership” ยืนยันความสัมพันธ์อันยาวนานกว่า 138 ปี พร้อมเดินหน้าความร่วมมือเพื่อบรรลุเป้าหมาย Carbon Neutral และ Net Zero ผ่านการทำงานร่วมกันของเครือซีพี และ Toyota ในการพัฒนาเทคโนโลยีไฮโดรเจนและพลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงงานวิจัยโซลาร์เซลล์รุ่นใหม่ที่ผสานการทำงานกับ AI
ท่านทูตยังกล่าวถึงความสำเร็จที่สร้างความภาคภูมิใจอย่าง โครงการส่งไก่ไทยโดย CPF ขึ้นสู่อวกาศ ที่สะท้อนพลังนวัตกรรมไทยในเวทีโลก ตลอดจนบทบาทของหุ่นยนต์ในการรับมือสังคมสูงวัย ซึ่งไทยและญี่ปุ่นต่างต้องเผชิญ
นอกจากผู้แทนสองประเทศมหาอำนาจทางการเมือง และเศรษฐกิจแล้ว ยังมีผู้นำภาควิชาการ และเอกชนจากองค์กรที่มีชื่อเสียงระดับโลก ขึ้นเวทีแสดงวิสัยทัศน์ เสมือนเป็นเข็มทิศ ส่องทิศทางนวัตกรรมที่ยั่งยืนของโลกในวันข้างหน้า
มร. ไมเคิล ปาร์ก จาก McKinsey & Company บรรยายในหัวข้อ “Unlocking Growth In A Shifting World” ชี้ว่าอนาคตเศรษฐกิจโลกจะขับเคลื่อนด้วย E-Commerce, Semiconductor, Cloud, AI, Biotech, ยานยนต์ไฟฟ้า และเศรษฐกิจอวกาศ พร้อมย้ำว่า ซีพี มีทุน ทรัพยากร และความรวดเร็ว จึงพร้อมก้าวสู่การเป็นผู้นำโลก และสามารถสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันได้
นางสาว ฮง ฟ่าน จากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (MIT) กล่าวในหัวข้อ “Shaping Tomorrow: MIT’s Bold Missions For A Better Future” ว่า MIT กำลังมุ่งเน้น 7 ภารกิจหลัก อาทิ Climate, Health & Life Sciences, Generative AI, Education และ Quantum Computing เพื่อแก้ปัญหาเร่งด่วนของมนุษยชาติ พร้อมย้ำว่าความร่วมมือกับ ซีพี คือกลไกสำคัญในการสร้างนวัตกรรมที่มีผลกระทบเชิงบวกต่อโลก
ตามต่อด้วยหัวข้อ “Robotics in the Future” คุณเสี่ยวหลี่ เฉิน จากบริษัท Unitree Robotics ผู้บุกเบิกด้านหุ่นยนต์ระดับแนวหน้าของจีน ได้ถ่ายทอดวิสัยทัศน์อันก้าวล้ำว่าด้วยการขับเคลื่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งใหม่ ผ่านการพัฒนาหุ่นยนต์สมรรถนะสูงทั้ง Quadruped (หุ่นยนต์สุนัข) และ Humanoid (หุ่นยนต์มนุษย์) ซึ่งออกแบบมาเพื่อปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อม 4D ได้แก่ งานที่มีความเสี่ยงอันตราย งานที่ยากลำบาก งานที่สกปรก และงานที่ซ้ำซากจำเจ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนราว 5% ของตลาดแรงงานทั่วโลก และมักเป็นงานที่แรงงานรุ่นใหม่หลีกเลี่ยง การนำหุ่นยนต์เข้ามาแทนที่ จึงไม่เพียงช่วยปกป้องชีวิตมนุษย์ แต่ยังมีบทบาทสำคัญในการบรรเทาปัญหาการขาดแคลนแรงงานอีกด้วย
เวทีปิดท้ายด้วยการบรรยายของ ดร.ไคล์ แมคคินนีย์ จาก Alltech ในหัวข้อ “Navigating Global Trends and Disruptions” ที่สะท้อนความท้าทายด้านอาหารท่ามกลางสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงและความต้องการโปรตีนที่สูงขึ้น โดยเสนอการยกระดับเกษตรกรรมด้วย AI หุ่นยนต์ และ Smart Farm พร้อมจับมือ ซีพี จัดตั้ง Innovation Lab เพื่อสร้างโซลูชันอาหารที่ยั่งยืน
งาน CP Innovation Exposition & Symposium 2025 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18–21 กันยายนนี้ ตอกย้ำความเป็น Tech-Driven Company ของเครือซีพี ที่ไม่เพียงมุ่งสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรม แต่ยังส่งเสริมประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยได้นำเสนอผลงานนวัตกรรมกว่า 3,000 ชิ้น พร้อมมอบรางวัล Chairman Award แก่ 82 ผลงาน และลงนามความร่วมมือกับพันธมิตรระดับโลกกว่า 30 องค์กร ทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา สะท้อนพลังการเชื่อมโลกเพื่อสร้างเครือข่ายนวัตกรรมอย่างแท้จริง
มหกรรมครั้งนี้ไม่เพียงเป็นเวทีแสดงผลงาน แต่ยังเป็นเครื่องยืนยันว่า ประเทศไทยกำลังก้าวสู่บทบาทผู้เล่นหลักบนเวทีนวัตกรรมโลก ร่วมกำหนดทิศทางอนาคตในศตวรรษที่ 21 ด้วยความร่วมมือจากพันธมิตรนานาชาติ