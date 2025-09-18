เหนือกว่าทุกสัมผัส…ล้ำกว่าทุกประสบการณ์กับ iPhone 17 Series กับทรู ดีแทค 5G

มาร่วมอยู่ในโมเม้นต์สุดยิ่งใหญ่ ในงาน “Stay True, JOURNEY to the FUTURE with the Latest Generation of iPhone” กับทรู ผู้นำ iPhone เครื่องแรกเข้าสู่ไทย พร้อมมอบ ‘โปรข้ามเวลา’ โปร iPhone ที่ดีที่สุด เหนือกว่า ตัวจริง แลกจริง กับความเหนือกว่าทุกสัมผัส…ล้ำกว่าทุกประสบการณ์กับ iPhone 17 Series กับทรู ดีแทค เครือข่าย 5G ที่ล้ำไปสู่อนาคต ในงาน “Stay True, JOURNEY to the FUTURE with the Latest Generation of iPhone”
งานจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2568 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ทรูแบรนดิ้งช็อป สยามสแควร์ ซอย 2 โดยลูกค้าจะได้สัมผัสและทดลองฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดของ iPhone 17 Series ครั้งแรกในประเทศไทย ผ่าน Immersive Exhibition ที่จัดเต็มครบทุกมิติ พร้อมโซนพิเศษสำหรับผู้ที่ซื้อ iPhone 17 Series ภายในงานพบกับ ไฮไลท์พิเศษ ได้แก่
- ลูกค้า “โปรข้ามเวลา” รับเครื่อง iPhone รุ่นใหม่ เริ่มต้นเพียง 0 บาท ที่เดียวในไทย แลกจริง รับจริง (เฉพาะลูกค้าที่ได้รับการยืนยันสิทธิ์จากบริษัทฯ’
- ลูกค้า Walk-in สามารถเลือกซื้อเครื่องและเยี่ยมชมโซนต่าง ๆ ได้ตามปกติ
- 15.00 น -18.00 น. พบกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟกับ “JimmySea ” พร้อมเหล่าเซเลบริตี้และ KOL ชื่อดังที่จะมาร่วมสร้างสีสันภายในงาน
มาร่วมเดินทางสู่อนาคตไปด้วยกัน….
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น โรงไฟฟ้าในเครือ CKPower รับประกาศนียบัตร ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นต์
- คณะทูต-ผู้นำองค์กรระดับโลก ร่วมถอดรหัสอนาคตนวัตกรรมในงาน CP Innovation Expo
- ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนอร์เวย์ผสานพลังกับตลาดไทยใน งาน Vitafoods Asia 2025
- กลุ่มบริษัท พราว ผนึกกำลังสมาคมกีฬาเจ็ตสกีฯ ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม