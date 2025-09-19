บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น โรงไฟฟ้าในเครือ CKPower รับประกาศนียบัตร ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นต์
กรุงเทพฯ 19 ก.ย. 2568 – เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด (BIC) บริษัทในเครือ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CKPower (ชื่อย่อหลักทรัพย์: CKP) ได้รับประกาศนียบัตรการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นต์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Products: CFP) ประจำปี 2568 จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. โดยมีนายวรวุฒิ อนุรักษ์วงศ์ศรี กรรมการผู้จัดการ เข้ารับมอบประกาศนียบัตรจาก นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ณ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) หรือ TIJ
ประกาศนียบัตรฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นต์ จัดขึ้นเพื่อยกย่ององค์กรที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และสนับสนุนการขับเคลื่อนสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน โดยการได้รับประกาศนียบัตรฯ ในครั้งนี้ ส่งผลให้โรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น ได้รับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นต์ผลิตภัณฑ์หลักครบถ้วน ทั้งไฟฟ้าและไอน้ำ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนานวัตกรรม ลดการใช้พลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตไฟฟ้าตลอดห่วงโซ่คุณค่าขององค์กร เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี 2593