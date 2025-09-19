ให้คุณอุ่นใจ เปิดเคลมไร้กังวล ด้วยประกันภัยที่ครอบคลุม ที่ศูนย์เบนซ์ บีเคเค กาญจนาฯ

ให้คุณอุ่นใจ เปิดเคลมไร้กังวล ด้วยประกันภัยที่ครอบคลุม ที่ศูนย์ซ่อมสีและตัวถัง เบนซ์ บีเคเค กาญจนาภิเษก
เราพร้อมด้วยทีมช่างและทีมที่ปรึกษางานบริการ (SA) ให้บริการซ่อมสีและตัวถังที่ครอบคลุม ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก Mercedes-Benz (Thailand) โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมือที่ทันสมัยสำหรับงานซ่อมสีและตัวถังโดยเฉพาะ ที่จะช่วยให้การเคลมประกันของคุณง่ายและไร้กังวล โดยมีบริการรับรถและส่งถึงบ้าน*
1.การเคลมประกันที่ครอบคลุม : ให้บริการเคลมประกันภัยโดยมีทีมที่ปรึกษาคอยช่วยเหลือ เพื่อให้คุณได้รับความสะดวกสบายสูงสุด
2.ทีมที่ปรึกษางานบริการ : มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกในทุกขั้นตอนการซ่อม
3.บริการ Pick-up & Delivery : บริการรับรถและส่งรถถึงที่บ้าน เพื่อความสะดวกสบายในการใช้บริการของคุณ
4.มาตรฐานการรับรอง : ศูนย์บริการได้รับการรับรองมาตรฐานสูงสุดจาก เมอร์เซเดส-เบนซ์ รับประกันคุณภาพงานซ่อมและบริการที่เหนือระดับ
เคลมเร็ว ซ่อมไว รวดเร็วทันใจ มั่นใจอะไหล่แท้*
รับเคลมมากกว่า 20 บริษัทประกันภัยชั้นนำ*
ห้องพ่นสีได้มาตรฐานเมอร์เซเดส-เบนซ์*
ใช้สีสูตรน้ำ Glasurit ตามมาตรฐาน*
ช่างผู้เชี่ยวชาญ ผ่านการรับรองจากเมอร์เซเดส-เบนซ์*
มั่นใจอะไหล่แท้จากเมอร์เซเดส-เบนซ์*
รับประกันงานซ่อมนาน 1 ปี*
- เมื่อซ่อมเสร็จ มีบริการตรวจเช็กอีก 1 ครั้งก่อนส่งมอบ*
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดฯ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทรศัพท์. 02 764 4999 ต่อ 222, 303, 333
สายด่วน นัดหมายได้ทันที
คุณอรุณรัตน์ โทร. 081 441 1810
คุณธนวัฒน์ โทร. 064 585 1189
คุณสิระไพบูลย์ โทร. 063 905 1222
Line Official : @benzbkkkanchana
Google map: http://bit.ly/BKK-Kanchanapisek-Map
เบนซ์ บีเคเค กาญจนาภิเษก
ศูนย์ซ่อมสีและตัวถังเมอร์เซเดส-เบนซ์ อย่างเป็นทางการ ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสูงสุด Mercedes-Benz Certified Level 4
