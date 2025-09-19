บางกอกเจมส์ ครั้งที่ 72 สุดอลังการ เงินสะพัดกว่า 3,500 ล้านบาท

9 กันยายน 2568 – นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ครั้งที่ 72 หรือ The 72nd Bangkok Gems and Jewelry Fair ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC) จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ร่วมกับสถาบัน GIT และองค์กรพันธมิตรจากภาครัฐและเอกชนรวม 17 หน่วยงาน
ภายในงานมีผู้ร่วมแสดงสินค้ากว่า 1,106 บริษัท 2,628 คูหา เต็มพื้นที่ Hall 1–8 ชั้น G และ LG คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 40,000 คน และสร้างเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า 3,500 ล้านบาท
นายวุฒิไกรเผยว่า อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทยมีห่วงโซ่อุปทานครบวงจร จ้างงานกว่า 800,000 คนทั่วประเทศ ปี 2568 (ม.ค.–ก.ค.) ไทยส่งออกสินค้าในกลุ่มนี้ (ไม่รวมทองคำ) รวม 8,186.28 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็น 4.73% ของมูลค่าส่งออกทั้งหมด และเติบโตถึง 60.50% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
Bangkok Gems เป็นหนึ่งในงานแสดงสินค้าจิวเวลรี่ใหญ่ที่สุดของโลก จัดต่อเนื่องมากว่า 40 ปี และได้รับการยอมรับว่าเป็น 1 ใน 4 งานสำคัญระดับโลกที่ผู้ซื้อทั่วโลกต้องเข้าร่วม
ด้านนางสาวสุนันทา กังวาลกุลกิจ อธิบดี DITP กล่าวเสริมว่า กว่า 50% ของผู้แสดงสินค้าในงานนี้เป็นกลุ่มสินค้าพลอยสี จึงทำให้ Bangkok Gems เป็นศูนย์กลางค้าพลอยสีที่ใหญ่ที่สุดในโลก
งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9–13 กันยายน 2568 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.bkkgems.com หรือ facebook.com/Bangkokgemsofficial