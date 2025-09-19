กรมโรงงานอุตสาหกรรม จัดงาน วันโอโซนสากล 2568 สร้างตระหนักรู้ความสำคัญโอโซน
วันที่ 16 กันยายน 2568 นายพรยศ กลั่นกรอง อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานวันโอโซนสากล ประจำปี 2568 โดยมีนางสาวปานทอง ศรีคัฒนพรหม ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการวัตถุอันตราย กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายสุนทร แก้วสว่าง ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม เข้าร่วมงาน ณ เซ็นทรัล เวสต์วิลล์ราชพฤกษ์ จ.นนทบุรี
กรมโรงงานอุตสาหกรรมในฐานะหน่วยงานหลักที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลไทยให้กำกับดูแลการลดและเลิกใช้สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซนตามพันธกรณีภายใต้พิธีสารมอนทรีออล ได้จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องใน “วันโอโซนสากล (World Ozone Day)” ซึ่งตรงกับวันที่ 16 กันยายนของทุกปี ภายใต้แนวคิด “From science to global action” เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ชั้นบรรยากาศโอโซน ผ่านการประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น กิจกรรม “แชะ & แชร์” โดยติดตั้งสื่อประชาสัมพันธ์วันโอโซนผ่านป้ายโฆษณาบริเวณรถไฟฟ้า BTS และกิจกรรม Ozone Run เพื่อประชาสัมพันธ์และกระตุ้นการมีส่วนร่วมจากประชาชน โดยจัดขึ้นที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ และจังหวัดราชบุรี ซึ่งได้รับความสนใจและการตอบรับเป็นอย่างดี
นอกจากกิจกรรมข้างต้นแล้ว ปัจจุบัน กรมโรงงานอุตสาหกรรมอยู่ระหว่างเตรียมการจัดทำโครงการร่วมกับธนาคารโลกไม่ว่าจะเป็น โครงการการลดและเลิกใช้สาร HCFCs ระยะที่ 3 โครงการลดการใช้สาร HFCs ระยะที่ 1 และโครงการด้านการสนับสนุนของกองทุนหมุนเวียนเพื่อ ประสิทธิภาพด้านพลังงาน (Energy Efficiency Revolving fund) ร่วมกับ กระทรวงพลังงาน เพื่อให้ประเทศไทยดำเนินการภายใต้พันธกรณีของพิธีสารมอนทรีออล และฉบับแก้ไข ณ กรุงคิกาลี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับภาครัฐ และภาคเอกชนในการลดและเลิกใช้สารที่ทำลายชั้น
บรรยากาศโอโซนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต