DITP ผนึก 6 พันธมิตร พัฒนา AI Chatbot ยกระดับข้อมูลการค้าไทย

วุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงานและสักขีพยานในการลงนาม MOU 2 ฉบับ ได้แก่
- ความร่วมมือพัฒนา AI Chatbot ผู้ช่วยอัจฉริยะด้านการค้า ระหว่าง 6 หน่วยงานในกระทรวงพาณิชย์และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
- ความร่วมมือการเชื่อมโยงบัญชีผู้ใช้งานและข้อมูล SMEs ระหว่าง DITP และ สสว. ผ่านระบบ DITP SSO และ SME One ID เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการกว่า 255,000 รายในการเข้าถึงบริการดิจิทัลของทั้งสองหน่วยงานได้ครบวงจรและไร้รอยต่อ
วุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า AI โดยเฉพาะ Generative AI จะเป็น change agent สำคัญของโลกการค้ายุคใหม่ ช่วยให้ผู้ประกอบการมีข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว และพร้อมแข่งขันในตลาดโลกที่ผันผวน อีกทั้งยังเปิดโอกาสใหม่ให้ผู้ส่งออกรายเล็กและรายใหม่ก้าวสู่เวทีการค้าได้มากขึ้น การพัฒนา AI Chatbot ครั้งนี้ยังเป็นครั้งแรกที่สามารถทะลายไซโลระหว่างหน่วยงานของกระทรวงได้จริง แก้ pain point ของผู้ประกอบการที่ต้องติดต่อหลายหน่วยงานเพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วน
ด้าน สุนันทา กังวาลกุลกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวเสริมว่า AI Chatbot จะช่วย SMEs ลดอุปสรรคในการเข้าถึงข้อมูลกฎระเบียบการค้าที่มีจำนวนมากและซับซ้อน รวมถึงช่วยก้าวทันข้อมูลตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงเร็ว ผู้ประกอบการจะเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกรวดเร็วและแม่นยำมากขึ้น ลดเวลา กำลังคน และทรัพยากรในการวิเคราะห์ข้อมูล เสริมขีดความสามารถผู้ส่งออกรายเดิม และสร้างความมั่นใจให้ผู้ที่อยากเริ่มธุรกิจส่งออกรายใหม่ นอกจากนี้ AI Chatbot ยังช่วยยกระดับคุณภาพการให้บริการคำปรึกษาด้านการค้าของ DITP และหน่วยงานพันธมิตร ซึ่งมีผู้ขอรับคำปรึกษารวมกันไม่ต่ำกว่า 180,000 ครั้งต่อปี
DITP ยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศิลปากร อีกทั้งยังมีทีม Hackathon จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และบริษัท เวสเทิร์น กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด เข้ามาช่วยทดสอบและพิสูจน์แนวคิดการประยุกต์ใช้ AI
ภายในงาน DITP ยังได้เปิดตัวบริการดิจิทัลใหม่ 2 ระบบ ได้แก่ DITP ONE โมบายแอปพลิเคชัน และ DITP My Scores ระบบวิเคราะห์ความพร้อมและศักยภาพในการส่งออก ที่ช่วยให้ผู้ประกอบการประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน และรับคำแนะนำกิจกรรมหรือบริการที่เหมาะสม เพื่อยกระดับศักยภาพทางธุรกิจได้อย่างตรงจุด