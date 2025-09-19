งามอย่างไทย จากภายในสู่ภายนอก ดีพร้อม โชว์ศักยภาพ ดัน 25 แบรนด์ไทย

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (ดีพร้อม) กระทรวงอุตสาหกรรม เผยผลสำเร็จกิจกรรมการพัฒนาภาพลักษณ์แบรนด์และผลิตภัณฑ์สู่ Fashion Hero Brand สาขาอุตสาหกรรมเครื่องสำอางและความงามไทย ปั้น 25 ผู้ประกอบการด้านความงาม ยกระดับอัตลักษณ์ภูมิปัญญาไทยสู่ตลาดโลก
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (DIPROM) เดินหน้านโยบาย “ดีพร้อมคอมมูนิตี้ ที่นี่มีแต่ให้” ภายใต้นางสาวณัฏฐิญา เนตยสุภา อธิบดีกรมฯ สนับสนุนการพัฒนา Soft Power ไทย ด้วยการยกระดับผลิตภัณฑ์ การตลาด และภาพลักษณ์อุตสาหกรรมแฟชั่นในกลุ่มเครื่องสำอางและความงาม ผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะ คำปรึกษาเชิงลึก และการวิเคราะห์ทดสอบในห้องปฏิบัติการ มุ่งสร้างการรับรู้และผลักดันสู่การเป็น Hero Brand
นางดวงดาว ขาวเจริญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เผยว่า อุตสาหกรรมเครื่องสำอางและความงามของไทยมีศักยภาพสูงและเติบโตต่อเนื่อง กรมฯ จึงผลักดันให้เป็น Soft Power ของประเทศ ด้วยการสร้างเรื่องราวผลิตภัณฑ์ที่มีอัตลักษณ์และยกระดับแบรนด์ไทยสู่เวทีโลก
ล่าสุด ได้จัดกิจกรรมพัฒนาภาพลักษณ์แบรนด์และผลิตภัณฑ์สู่ Fashion Hero Brand คัดเลือกผู้ประกอบการศักยภาพ 25 ราย เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการและรับคำปรึกษาเชิงลึก ทั้งด้านการสร้างแบรนด์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การตลาดยุคใหม่ กฎระเบียบการผลิต รวมถึงการผลิตคลิปโปรโมตผ่าน Social Media พร้อมพาไปศึกษาดูงานโรงงานต้นแบบด้านเครื่องสำอางชั้นนำของไทย เพื่อเสริมองค์ความรู้และรากฐานจากทุนทางวัฒนธรรมไทย
การจัดงานครั้งนี้มุ่งแสดงศักยภาพและเปิดโอกาสทางการตลาดแก่ผู้ประกอบการเครื่องสำอางไทย 25 แบรนด์ ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ Skincare, Haircare, Hygiene, Makeup และ Fragrance โดยเปิดให้ร่วมชมและเลือกซื้อสินค้าได้ที่ ICONCRAFT ชั้น 4 โซน ICONSIAM ระหว่างวันที่ 19 – 23 กันยายน 2568
“ดีพร้อม” มุ่งหวังว่ากิจกรรมนี้จะมีส่วนช่วยส่งเสริมและสร้างภาพลักษณ์ พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับสู่การเป็นแบรนด์ระดับโลก โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมพร้อมจะเป็นพลังสำคัญในการผลักดันผู้ประกอบการเครื่องสำอางไทย ก้าวสู่ Hero Brand ที่สามารถเติบโตอย่างยั่งยืนในระดับสากล นางดวงดาว กล่าวทิ้งท้าย