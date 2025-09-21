“รพ.เจริญกรุงประชารักษ์คว้าประกาศนียบัตร 3P Safety Membership”

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2568 นพ.กฤษกร ศรีกีรติวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เป็นตัวแทนรับมอบ ประกาศนียบัตรโรงพยาบาลคุณภาพและความปลอดภัย (3P Safety Membership) จาก ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา ประธานกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.)
พิธีมอบจัดขึ้นในงาน วันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยโลก ครั้งที่ 7 (The 7th World Patient Safety Day) และ วันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุขของประเทศไทย ครั้งที่ 9 (The 9th Thailand Patient and Personnel Safety Day) ประจำปีงบประมาณ 2568 ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิด “Safe care for every newborn and every child”
การได้รับประกาศนียบัตรดังกล่าว สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ในการพัฒนาคุณภาพการบริการและสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย เพื่อผู้ป่วยและบุคลากรทุกคนอย่างยั่งยืน