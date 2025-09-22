The 1 Insight ชี้เทรนด์ Grocery โต คนไทยกลับเข้าครัว

The 1 Insight เผยพฤติกรรมผู้บริโภคปี 2025 ใช้จ่ายสินค้า Grocery เพิ่มขึ้นชัดเจน ท่ามกลางเศรษฐกิจชะลอตัว คนเกือบทุกวัยหันมาทำอาหารเองหรือซื้ออาหารรับประทานในชีวิตประจำวัน ส่งผลให้การใช้จ่าย Grocery ขยายทั้ง “ปริมาณ” และ “ความถี่” สะท้อนพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป ผู้บริโภคใช้จ่ายรอบคอบขึ้น และลดการรับประทานอาหารนอกบ้านลงอย่างเห็นได้ชัด
เจาะลึกพฤติกรรมแต่ละ Generation
ด้วยพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป คนไทยทุกวัยหันมาทำอาหารเองมากขึ้น ส่งผลให้สินค้าวัตถุดิบ (Cooking Ingredients) เติบโตถึง 2 เท่าในปีนี้ การทำอาหารไม่เพียงช่วยประหยัด แต่ยังเป็นการลงทุนด้านสุขภาพและครอบครัว โดยกลุ่ม Silver Spenders แม้มีจำนวนน้อยแต่ใช้จ่ายต่อคนสูงสุด กว่าค่าเฉลี่ย 3 เท่า นิยมเนื้อสัตว์คุณภาพและผักออร์แกนิก ขณะที่ Gen X และ Millennial Family คือกำลังหลัก ใช้จ่ายสูงสุดใน Grocery เน้นเนื้อสัตว์ ผักสด และเครื่องปรุงพื้นฐานเพื่อทำอาหารที่บ้านอย่างสม่ำเสมอ ส่วน Gen Y และ Gen Z ใช้ชีวิตเร่งรีบ จึงผสมผสานการทำอาหารเองกับสินค้าสะดวกทาน เช่น โยเกิร์ต อาหารแช่แข็ง ขนมปัง ควบคู่สินค้าสุขภาพอย่างโปรตีนดริ้งค์และนมทางเลือกที่ได้รับความนิยมมากขึ้น
จับจ่ายวันธรรมดามากขึ้น – ต่างจังหวัดเติบโตสูง
เมื่อวิเคราะห์พฤติกรรมโดยละเอียด ผู้บริโภคยังปรับจากการซื้อในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ มาเป็นการซื้อในวันธรรมดามากขึ้น สะท้อนแนวโน้ม “ซื้อรายวัน” แทน “ซื้อรายสัปดาห์” อย่างเด่นชัด อีกหนึ่งเทรนด์ที่น่าสนใจคือ การเติบโตของการใช้จ่ายในหมวด Grocery ในต่างจังหวัด ที่สูงกว่ากรุงเทพฯ อย่างมีนัยสำคัญ โดยการใช้จ่ายต่อครั้งเติบโตสูงกว่าในกรุงเทพ 2 เท่า ส่งผลให้พื้นที่นอกเขตเมืองและหัวเมืองใหญ่กลายเป็นตลาดสำคัญของกลุ่มสินค้า Grocery ในปีนี้
โอกาสในวิกฤต: Grocery–Delivery–Health Trend
พฤติกรรมผู้บริโภคในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวยังปรับตัวอย่างยืดหยุ่นและรอบคอบ ผู้ประกอบการจึงต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดรับ โดยเน้น Delivery และ Omnichannel ที่สะดวกและเชื่อมต่อออนไลน์–ออฟไลน์ เช่น ความร่วมมือ Tops x GrabMart ที่ให้สมาชิก The 1 สะสมคะแนนทุกออเดอร์ สร้างความคุ้มค่าและประสบการณ์ไร้รอยต่อ ขณะเดียวกัน เทรนด์อาหารเพื่อสุขภาพที่สะดวก เช่น นมโปรตีนสูง ก็กำลังมาแรง และเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างการเติบโต