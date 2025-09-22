‘อาซาฮี’ ผนึก ‘เชฟโทโมกิ ซาซาดะ’ ยกระดับประสบการณ์ ‘Best of Food Pairing’ รังสรรค์ 16 เมนูโอมากาเสะพิเศษ

‘อาซาฮี’ แบรนด์เบียร์ญี่ปุ่นยอดขายสูงสุด (Japan’s No.1 Beer) สานต่อความสำเร็จแคมเปญ Asahi Beyond Expected 2025 เปิดตัว ‘เชฟโทโมกิ ซาซาดะ’ เชฟแห่งปีคนที่สอง เจ้าของร้านอาหารญี่ปุ่นชื่อดังอย่าง TOMOSASADA OMAKASE ครีเอทเมนูสุด Exclusive มอบประสบการณ์ Best of Food Pairing จับคู่อาหารกับเบียร์ได้อย่างลงตัว
หลังจากสร้างความประทับใจไปแล้วกับโปรเจกต์แรกที่ร่วมกับ ‘เชฟเชอ’ เชฟโอมากาเสะเนื้อชื่อดังจากร้าน MadBeef รังสรรค์เมนู Beef Omakase ไปเมื่อต้นปี ในโปรเจกต์ที่ 2 นี้ อาซาฮี ได้ดึงตัว ‘เชฟโทโมกิ ซาซาดะ’ เชฟชาวญี่ปุ่นผู้มากประสบการณ์จากร้านมิชลินสตาร์และเป็นหนึ่งใน 8 Sushi Masters ที่ได้รับเชิญเข้าร่วมงานระดับโลกอย่าง Sushi Summit 2023 มาร่วมรังสรรค์ 16 เมนูสุด Exclusive สำหรับงาน Asahi Beyond Expected ‘Omakase Experience by Chef Sasada’ โดยเฉพาะ
โดยคัดสรรเมนูมาเป็นพิเศษ ตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบที่ผสานความละเอียดในทุกขั้นตอน และมีการดีไซน์เมนูที่คิดค้นขึ้นมาใหม่ อีก 3 เมนู ควบคู่กับเมนู Signature มาผสมผสานกับความ Premium ได้แก่ ‘Mizudako Sashimi With Plum Sauce’ หมึกยักษ์มิซึดาโกะ จับคู่กับซอสบ๊วย และรากโกโบะทอดกรอบ, ‘Maguro Yukke Spicy’ เมนูที่นำปลาทูน่าเนื้อแดง หรือ ‘อากามิ’ เสิร์ฟพร้อมซอสที่ผสมโคชูจัง กับยูซุโคโช และ ‘Fuku Karaage Edamame Crumble’ เมนูใหม่อีกหนึ่งเมนูที่นำปลาฟุกุ หรือปลาปักเป้าชุบด้วยผงถั่วแระญี่ปุ่นทอด โรยด้วยพริก กระเทียม ที่ออกแบบมาพิเศษเพื่อทานคู่กับเบียร์อาซาฮีได้อย่างลงตัว นอกจากนี้ยังมีเมนูของหวาน ‘ไอศกรีมโฮจิฉะ’ คู่กับครีมชีส และ ‘ชีสเค้กโฮจิฉะ’
ที่ทางร้านไม่เคยเสิร์ฟในคอร์สไหนมาก่อน แต่รังสรรค์มาพิเศษเฉพาะงานอาซาฮีเท่านั้น
ตลอดปี 2025 อาซาฮียังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง Facebook : Asahi Super Dry และ Instagram : asahisuperdrybeer