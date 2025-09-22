ธอส. ขยายเวลารับสมัครผู้จัดการใหญ่ ถึง 30 ก.ย. 68

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ประกาศขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ออกไปจนถึงวันที่ 16 – 30 กันยายน 2568
นายอนุกูล ปีดแก้ว ประธานกรรมการสรรหากรรมการผู้จัดการ เปิดเผยว่า คณะกรรมการมีมติให้ขยายเวลาเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าร่วมสมัคร
สำหรับคุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 58 ปีบริบูรณ์ในวันยื่นใบสมัคร สามารถทำงานให้ธนาคารได้เต็มเวลา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนด
ด้านคุณสมบัติเฉพาะ ผู้สมัครต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ในด้านการเงิน การธนาคาร และเศรษฐกิจ มีวิสัยทัศน์ด้านการเงินการธนาคาร รวมถึงมีความสามารถในการบริหารจัดการองค์กร
กรณีผู้บริหารภาคราชการ ต้องไม่ต่ำกว่ารองอธิบดีหรือเทียบเท่า และมีระยะเวลาดำรงตำแหน่งไม่น้อยกว่า 1 ปีนับถึงวันยื่นใบสมัคร
กรณีผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรระหว่างประเทศ ต้องไม่ต่ำกว่าหนึ่งระดับรองจากผู้บริหารสูงสุด และมีระยะเวลาดำรงตำแหน่งรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ปี
ส่วนผู้บริหารเอกชน ต้องไม่ต่ำกว่ารองผู้บริหารสูงสุดขององค์กรที่มีการบริหารสินทรัพย์ไม่ต่ำกว่า 50,000 ล้านบาท และต้องดำรงตำแหน่งรวมไม่น้อยกว่า 1 ปีนับถึงวันยื่นใบสมัครเช่นกัน
ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครได้ที่ ธอส. สำนักงานใหญ่ หรือดาวน์โหลดได้ที่ http://www.ghbank.co.th/president-recruitment
ทั้งนี้ การยื่นใบสมัครสามารถทำได้ด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นยื่นแทน พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร ระหว่างวันที่ 16 – 30 กันยายน 2568 เวลา 08.30 – 16.30 น.
สถานที่ยื่นใบสมัครคือ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ชั้น 10 อาคาร 1 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0-2202-2369 และ 0-2202-1728