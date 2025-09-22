ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ เพิ่มพื้นที่สีเขียวผุดสวนใหม่ 6.9 ไร่

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ เดินหน้าขยายพื้นที่สีเขียว ล่าสุด ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ DAD Asset Development หน่วยงานบริหารจัดการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กล่าวว่า ได้ปรับภูมิทัศน์พัฒนาพื้นที่สีเขียวด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอาคารรัฐประศาสนภักดี หรืออาคาร B ให้เป็นสวนขนาด 6.9 ไร่ นับเป็นสวนสาธารณะแห่งที่ 6 ในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ คาดจะแล้วเสร็จปลายปี 2568 และเมื่อรวมกับ 5 สวน ที่ DAD ได้พัฒนาไว้ก่อนหน้านี้ จะมีพื้นที่สวนขนาดใหญ่ที่เป็นพื้นที่สีเขียวรวม 47.85 ไร่
*** เปลี่ยนศูนย์ราชการเป็นเมืองสีเขียว***
ความตั้งใจของ DAD คือต้องการให้ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นพื้นที่ “Healthy & Green City” ขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานคร โดยพัฒนาเป็นสวนของสังคมที่ให้ทุกคนสามารถเข้ามาใช้บริการ ซึ่ง 6 สวนที่กระจายอยู่ในแต่ละมุมของพื้นที่ประกอบด้วย สวนลอยฟ้าอาคารจอดรถ D Urban Farming ที่ส่งผักสดให้โรงเรียนทุ่งสองห้อง ใช้ประกอบอาหารกลางวันเด็ก ๆ พร้อมสวน Welcoming Garden อาคารจอดรถ A เชื่อมต่ออาคารจอดรถ D จุดเริ่มต้นของ Skywalk เชื่อมรถไฟฟ้าสายสีชมพู สวนหลังศาล สำหรับพักผ่อน และจัดกิจกรรม สวนเกาะกลางถนนแจ้งวัฒนะ ปลูกต้นไม้ใหญ่กว่า 1,200 ต้น สวนหน้าอาคารรัฐประศาสนภักดี ที่มีลานกิจกรรมขนาดใหญ่เชื่อมต่อสวนหลังศาล สวนพื้นที่เชื่อมอาคาร B–C ที่อยู่ด้านบนของอุโมงค์ลอดรถยนต์ และล่าสุดคือสวนทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอาคาร B
***ต้นแบบ Green Government Complex***
สิ่งที่ DAD ดำเนินการคือการขับเคลื่อน “Green Building – Green Society” ตามแนวคิด ESG และ BCG Model ทุกมิติ ตั้งแต่การอนุรักษ์พลังงาน การลด Urban Heat Effect ไปจนถึงการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ เป็นการเปลี่ยนศูนย์ราชการฯ จากภาพลักษณ์ที่แข็งและเคร่งครัด ให้เป็น Green Government Complex แห่งแรกของประเทศ ที่ทุกคนเข้ามาใช้ชีวิตอย่างสมดุลกับธรรมชาติอย่างแท้จริง
