ซีพีส่งท้าย CP Innovation Expo 2025 ไฮไลต์ 6 ทีม Pitching ต่อยอดผลงาน

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2568 – เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) ส่งท้ายอย่างยิ่งใหญ่งาน “CP Innovation Exposition & Symposium 2025” อย่างยิ่งใหญ่ ณ ทรู ดิจิทัล พาร์ค กรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิด “Innovate the Future for a Better Tomorrow” สะท้อนบทบาทซีพีในฐานะองค์กรแห่งนวัตกรรม (Tech-Driven Company) ที่พร้อมนำพาสังคมไทยและโลกก้าวสู่อนาคตที่ยั่งยืน โดยมี นายสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ และ นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมเป็นประธานในพิธีปิด
พิธีปิดงานจัดขึ้นอย่างสง่างามและเปี่ยมพลัง โดยนวัตกรเจ้าของรางวัล Chairman Awards ทั้ง 82 ผลงาน ได้รับการเชิดชูเกียรติอย่างสูงสุดจากประธานกรรมการ และประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่ร่วมยกย่องผลงานเหล่านี้ในฐานะสัญลักษณ์แห่ง “วัฒนธรรมองค์กรด้านนวัตกรรม” ของซีพี การให้เกียรติในครั้งนี้ไม่เพียงเป็นการยืนยันถึงคุณค่าของนวัตกร แต่ยังสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเครือฯ ที่จะสืบสานและต่อยอดพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นรากฐานในการขับเคลื่อนองค์กร ประเทศ และสังคมไปสู่อนาคตที่ยั่งยืน
ในการนี้ ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ ประธานคณะผู้บริหารด้านความยั่งยืนองค์กรและการพัฒนากลยุทธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ในนามรองประธานคณะอำนวยการจัด CP Innovation Exposition & Symposium 2025 กล่าวรายงานว่า ปีนี้มีนวัตกรรมส่งเข้าประกวดจากพนักงานทั่วโลกกว่า 3,044 ผลงาน คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 47,000 ล้านบาท และผ่านการคัดเลือกจัดแสดง 216 ผลงาน ครอบคลุมทั้งด้านผลิตภัณฑ์และบริการ กระบวนการ รูปแบบธุรกิจ และความยั่งยืน โดยมีผู้เข้าร่วมงานเกือบ 50,000 คน
บรรยากาศส่งท้าย CP Innovation Exposition & Symposium 2025 เป็นไปอย่างคึกคักและเปี่ยมไปด้วยพลังบวก เนื่องจากมีการเปิดเวที “CP Innovation Pitching 2025 Final Round” ซึ่งเป็นการแข่งขันไอเดียธุรกิจของชาวซีพี ที่คัดสุดยอด 6 ทีมจากกว่า 3,000 ผลงาน ครอบคลุม 3 กลุ่มนวัตกรรมสำคัญ ได้แก่ AI, Blockchain & Digital Media / IoT, Automation & Robotics / Biotech, Genetic & Food Tech มานำเสนอนวัตกรรมต่อหน้าผู้บริหาร พร้อมต่อยอดลงทุนจริง
สำหรับ 6 ทีมสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบ “CP Innovation Pitching 2025 Final Round” มาจาก CPF 3 ทีม , CP ALL 1 ทีม , CP AXTRA 1 ทีม และ True 1 ทีม โดยมีนายสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ เครือฯ และนายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหารเครือฯ นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร นายวิชัย จันทร์จริยากุล กรรมการผู้จัดการ (ร่วม) บมจ.ซีพี ออลล์ นางรัทยา เงินบำรุง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน การบัญชี และการลงทุน (ธุรกิจค้าส่ง) บมจ. ซีพี แอ็กซ์ตร้า นายพีรพงศ์ กรินชัย ผู้บริหารสูงสุด สายงานวิศวกรรมกลาง บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร เป็น Innovation Sponsors ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรเพื่อต่อยอดผลงานจริง” พร้อมคณะผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร ในฐานะ Commentators & Advisors อาทิ ศ.ดร. วิเลิศ ภูริวัชร อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ ประธานคณะผู้บริหารด้านความยั่งยืน และการพัฒนากลยุทธ์ เครือฯ นายเมธี วินิชบุตร รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สำนักพัฒนาธุรกิจและการลงทุน เครือฯ ดร. Yue Jun Jiang, Chief Technical Officer จาก True Corporation ร่วมรับฟังและสนับสนุนเต็มที่ การแข่งขันเป็นไปอย่างสนุกสนานและสร้างแรงบันดาลใจอย่างยิ่ง และที่สำคัญ ทั้ง 6 ทีมได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อต่อยอดจริง สะท้อนให้เห็นว่าเมื่อ “ไอเดียที่ดี” จับมือกับ “การลงทุนที่จริงจัง” ผลลัพธ์ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงย่อมเกิดขึ้นได้จริง
นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า “CP Innovation Exposition & Symposium 2025 ไม่ใช่เพียงเวทีแสดงผลงาน แต่คือการสร้างวัฒนธรรมแห่งนวัตกรรมที่หยั่งรากในองค์กร เรากำลังหล่อหลอมการสร้างสรรค์นวัตกรรมให้เป็นดีเอ็นเอของพนักงานทุกคน ผ่านทั้งเวทีประกวด รางวัล Chairman Awards และเวที Pitching ที่สร้างแรงบันดาลใจและโอกาสให้ไอเดียต่อยอดได้จริง ขณะเดียวกัน เรายังได้ก่อตั้ง CP – Center of Excellence (CoE) เพื่อเป็น Innovation Hub เชื่อมโยงกับสังคม ชุมชน และสตาร์ทอัพ ตลอดจนเป็น Learning Center สำหรับเด็กและเยาวชน นี่คือก้าวสำคัญที่จะนำพาซีพีสู่ศตวรรษที่สองอย่างมั่นคงและยั่งยืน