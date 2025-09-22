ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อความเชิญชวนมาร่วมงานสัมมนาเชิงวิชาการ ภายในงาน AGRI PLUS EXPO 2025

คต. จัดสัมมนาเสริมความรู้ฟรี! “THAI AGRI CONNECT : Innovating for a Sustainable World นวัตกรรมสินค้าเกษตรไทย เชื่อมไทยเชื่อมโลก สู่อนาคตยั่งยืน”

กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการสินค้าเกษตร และประชาชนทั่วไปได้พัฒนาศักยภาพสินค้าเกษตรนวัตกรรมอย่างครบวงจร เสริมความรู้ให้ทันเกมส์การค้าโลกยุคใหม่ ในกิจกรรมสัมมนาเชิงวิชาการ THAI AGRI CONNECT : Innovating for a Sustainable World นวัตกรรมสินค้าเกษตรไทย เชื่อมไทยเชื่อมโลก สู่อนาคตยั่งยืน” ที่จะมีเหล่าวิทยากรและกูรูตัวจริงมากความสามารถจะมาร่วมแชร์ความรู้ประสบการณ์กันแบบหมดเปลือก โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นภายในงาน AGRI PLUS EXPO 2025 ระหว่างวันที่ 25 – 28 กันยายน 2568 เวลา 10.30 – 17.30 น. ณ ฮอลล์ 8 อิมแพ็ค เมืองทองธานี (เวทีสัมมนา)

📌 วันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2568 พบกับ

ดร. จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา ผู้จัดการสวนดุสิต โฮมเบเกอรี่

ในหัวข้อ “Shaping Tomorrow’s Taste: เทรนด์และนวัตกรรมอาหารสู่อนาคต”

คุณบุญฤทธิ์ อรัญกูล CEO บริษัท ไอแฮปสตูดิโอ จำกัด นักออกแบบไทยรุ่นใหม่ในโครงการส่งเสริมนักออกแบบไทยสู่ตลาดโลก ปี 2566

ในหัวข้อ “สร้างแบรนด์สินค้าเกษตรนวัตกรรมสู่ Global Brand อย่างยั่งยืน”   –

📌 วันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2568 พบกับ

คุณทรงพล เนรกันฐี นักสร้างสรรค์แบรนด์และนักการตลาดเชิงกลยุทธ์

คุณวรวัชร วัฒนฐานะ ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทเอดะซามะและไบโอเอสเซนส์

ในหัวข้อ “เทรนด์การพัฒนาสินค้าเกษตรนวัตกรรมในอนาคต” และแชร์ประสบการณ์จาก Agri Plus Award Winer

คุณภเชศ จารุมนต์ หัวหน้าศูนย์ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา (IPAC) กรมทรัพย์สินทางปัญญา

ในหัวข้อ “ปกป้องธุรกิจติดอาวุธด้วยทรัพย์สินทางปัญญา”

📌 วันเสาร์ที่ 27 กันยายน 2568 พบกับ

คุณรัฐวิชญ์ อัคคะชัยรินทร์ Design Director, Prompt Design แพ็กเกจจิ้งดีไซเนอร์ที่กวาดรางวัลมาทั่วโลก

ในหัวข้อ “ออกแบบบรรจุภัณฑ์อย่างไรให้ตอบโจทย์ตลาดผู้บริโภคยุคใหม่”

ดร.กันตพัฒน์ ธนกุลจีรพัฒน์ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนและการสื่อสาร

ในหัวข้อ “Green Business ขับเคลื่อนสินค้าเกษตรไทยให้ยั่งยืน”

📌 วันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน 2568 พบกับ

คุณแสงชัย ธีรกุลวาณิช ประธานยุทธศาสตร์สมาพันธ์ SMEs ไทย

ในหัวข้อ “How to พัฒนาสินค้าอย่างไร ให้ตรงใจผู้บริโภค”

คุณธัญญ์นิธิ อภิชัยโชติรัตน์ นักการตลาดดิจิทัลยอดเยี่ยมของเอเชีย ปี 2020 / ผู้เชี่ยวชาญด้าน AI Marketing

ในหัวข้อ Workshop “เพิ่มยอดขายด้วย AI Marketing”

 

ด่วน! ลงทะเบียนก่อนมีสิทธิก่อน

📌ลงทะเบียนกันได้ตั้งแต่วันนี้ คลิกลิงก์ : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPhDCXw6Lspfaryd50I4fKh_rg6W3f44836YQh934vgAg-hA/viewform

 

**งานนี้ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย**

จัดโดย : กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์