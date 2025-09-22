ข่าวดีสำหรับผับ คลับ และบาร์เฮ้าส์ในประเทศไทย – PartyPeople เปิดตัวแล้ว! 🎉

หลังจากประสบความสำเร็จอย่างมากในอินเดีย PartyPeople ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการในกรุงเทพฯ และพัทยา เมื่อวันที่ 15 สิงหาคมที่ผ่านมา เพื่อมอบโอกาสใหม่ให้กับผับ คลับ และบาร์เฮ้าส์ ในการดึงดูดผู้คนจำนวนมาก ทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ ด้วย PartyPeople การโปรโมตงานปาร์ตี้และอีเวนต์ของคุณไม่เคยง่ายขนาดนี้มาก่อน เพียงแค่ลงทะเบียนสถานที่ของคุณที่ www.partypeople.in สร้างบัญชีฟรี แล้วโพสต์งานปาร์ตี้หรืออีเวนต์ของคุณได้ทันที ไฮไลต์สำคัญคือการโพสต์ฟรีตลอด 6 เดือนแรก ช่วยให้ทุกสถานที่มีโอกาสโปรโมตงานโดยไม่ต้องกังวลค่าใช้จ่าย เมื่อคุณโพสต์งานของคุณแล้ว ข้อมูลจะปรากฏในแอปพลิเคชัน PartyPeople โดยทันที ซึ่งมีทั้งนักท่องเที่ยวและคนท้องถิ่นหลายพันคนที่กำลังค้นหาสถานที่เที่ยวกลางคืนใหม่ ๆ สิ่งนี้ทำให้สถานที่ของคุณถูกค้นพบได้รวดเร็วขึ้น สร้างกระแสความสนใจ และเพิ่มจำนวนการจอง PartyPeople ยังมอบเครื่องมือและระบบวิเคราะห์ที่ทรงพลัง – คุณสามารถติดตามได้ว่ามีกี่คนที่ดูงานของคุณ กี่คนที่กดถูกใจ และกี่คนที่ทำการจอง ตามคำกล่าวของ CEO: “เราภูมิใจที่ได้เปิดตัวเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน PartyPeople ในกรุงเทพฯ และพัทยา และในเร็ว ๆ นี้เราจะขยายไปยังเมืองอื่น ๆ ในประเทศไทย แพลตฟอร์มของเราให้เจ้าของสถานที่สามารถควบคุมและวัดผลได้จริง เพื่อจัดงานปาร์ตี้ได้สำเร็จง่ายกว่าที่เคย” ด้วยการโพสต์ฟรี 6 เดือน ระบบติดตามที่ชาญฉลาด และการเข้าถึงทันทีทั้งนักท่องเที่ยวและคนท้องถิ่น PartyPeople พร้อมที่จะเปลี่ยนวิธีการโปรโมตปาร์ตี้ในประเทศไทย ทำให้ทุกงานปาร์ตี้ยิ่งใหญ่ขึ้น สนุกขึ้น และจัดการได้ง่ายขึ้น
