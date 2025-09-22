ข่าวประชาสัมพันธ์

สินเชื่อถูกกฎหมาย ทางเลือกที่ปลอดภัยสำหรับคนต้องการกู้เงิน

สินเชื่อคือผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ที่ช่วยให้เราสามารถเข้าถึงเงินด่วน จากผู้ให้บริการการเงินต่าง ๆ ได้ หากอยู่ภายใต้เงื่อนไขและคุณสมบัติที่กำหนดไว้ ปัจจุบันไม่ใช่แค่ธนาคารเพียงเท่านั้นที่ให้บริการ แต่ยังมีผู้ให้บริการอื่น ๆ อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นในลักษณะของแอปกู้เงิน แอปสินเชื่อเงินด่วน หรือแอปเงินกู้ถูกกฎหมาย ซึ่งล้วนเป็นช่องทางที่ทำให้เราสามารถกู้เงินด่วนได้อย่างสะดวก ปลอดภัย และถูกต้องตามกฎหมายได้ด้วยกันทั้งสิ้น

สินเชื่อถูกกฎหมาย คืออะไร มีแบบไหนบ้าง?

บัตรกดเงินสด (Cash Card)

สินเชื่อส่วนบุคคล (Personal Loan)

สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ (Nano Finance)

สินเชื่อรถแลกเงิน

บัตรเครดิต (Credit Card)

ทำไมถึงควรเลือกสินเชื่อถูกกฎหมาย

สินเชื่อถูกกฎหมาย คือ บริการทางการเงินที่ได้รับการอนุมัติและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานภาครัฐ โดยผู้ให้บริการจะต้องเป็นสถาบันการเงินหรือบริษัทที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายของประเทศไทย ช่วยให้ผู้ขอสินเชื่อสามารถเข้าถึงเงินด่วนได้อย่างมั่นใจ ปลอดภัย และไม่ต้องเสี่ยงต่อการโดนหลอกลวงจากแหล่งเงินกู้ที่ผิดกฎหมาย โดยประเภทของสินเชื่อถูกกฎหมายสามารถแบ่งออกได้เป็นหลัก ๆ ดังนี้

บัตรกดเงินสด (Cash Card)

บัตรกดเงินสดเป็นหนึ่งในรูปแบบของสินเชื่อเงินด่วน ที่ช่วยให้คุณสามารถกดเงินสดออกจากเครื่อง ATM  หรือผ่านแอปพลิเคชัน ได้ตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากสถาบันการเงิน โดยบัตรนี้มักมีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าบัตรเครดิตทั่วไป แม้จะสามารถใช้ในการชำระค่าสินค้าหรือบริการได้คล้ายกับบัตรเดบิต แต่สิ่งที่แตกต่างคือความยืดหยุ่นในการชำระคืน ซึ่งผู้ใช้สามารถเลือกจ่ายขั้นต่ำตามยอดที่ใช้ได้ อย่างไรก็ตาม ความยืดหยุ่นนี้ก็มาพร้อมกับดอกเบี้ยที่อาจสูงกว่าสินเชื่อประเภทอื่น ๆ

สินเชื่อส่วนบุคคล (Personal Loan)

สินเชื่อส่วนบุคคลคือสินเชื่อที่ไม่ต้องใช้ทรัพย์หรือทรัพย์สินค้ำประกัน โดยเปิดโอกาสให้ผู้กู้สามารถนำเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ส่วนตัว ไม่ว่าจะเป็นการชำระหนี้ การลงทุนทำธุรกิจ หรือค่าใช้จ่ายจำเป็นต่าง ๆ สถาบันการเงินจะพิจารณาอนุมัติจากประวัติการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ขอสินเชื่อ จุดเด่นของสินเชื่อประเภทนี้คือระยะเวลาผ่อนชำระที่ยาวนานและอัตราดอกเบี้ยที่มักต่ำกว่าบัตรกดเงินสด ปัจจุบันยังมีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ ทั้งสินเชื่อเงินด่วน สินเชื่อถูกกฎหมายไม่เช็กบูโร หรือสินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้กู้ได้อย่างยืดหยุ่นมากขึ้น

สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ (Nano Finance)

สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์เป็นรูปแบบของสินเชื่อเงินด่วนอนุมัติเร็วถูกกฎหมาย เหมาะสำหรับผู้มีรายได้น้อย ผู้ที่ไม่มีประวัติการเงิน หรือผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระวงเงินที่อนุมัติมักไม่สูงนัก และบางครั้งอาจมาในรูปแบบของแอปเงินด่วน แอปเงินกู้ หรือแอปยืมเงินที่เราคุ้นเคย โดยสถาบันการเงินที่ให้บริการสินเชื่อนี้ มักกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าสินเชื่อทั่วไป

สินเชื่อรถแลกเงิน

สินเชื่อรถแลกเงินเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลที่ได้รับการอนุมัติค่อนข้างง่าย เนื่องจากมีการใช้รถยนต์ของผู้ขอสินเชื่อ เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน โดยวงเงินที่ได้รับจะขึ้นอยู่กับมูลค่าของรถยนต์ที่นำมาค้ำประกัน จุดเด่นคือผู้กู้ยังคงสามารถใช้รถได้ตามปกติ โดยไม่ต้องโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้กับผู้ให้สินเชื่อ จึงถือเป็นทางเลือกที่สะดวก สำหรับผู้ที่ต้องการเงินก้อนโดยไม่ต้องเสียสิทธิ์ในการครอบครองรถยนต์

บัตรเครดิต (Credit Card)

บัตรเครดิตเป็นรูปแบบพื้นฐานของสินเชื่อถูกกฎหมาย ที่เปิดโอกาสให้ผู้ถือสามารถใช้จ่ายภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากสถาบันการเงิน  โดยไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินทันที แต่ต้องชำระคืนภายในระยะเวลาที่กำหนด หากชำระไม่ครบจำนวนตามรอบบัญชี จะมีการคิดดอกเบี้ยตามอัตราที่กำหนดไว้ นอกจากความสะดวกในการใช้จ่ายแล้ว บัตรเครดิตยังมาพร้อมสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เช่น ส่วนลดพิเศษ หรือการสะสมคะแนนเพื่อแลกรางวัล จึงถือเป็นสินเชื่อที่ให้ความคุ้มค่ามากกว่าสินเชื่อประเภทอื่น ๆ

การเลือกใช้สินเชื่อที่ปลอดภัยและถูกกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการยืมเงินออนไลน์หรือกู้เงินออนไลน์ ย่อมให้ประโยชน์และข้อดีในหลายด้าน ทั้งในเรื่องการรักษาประวัติทางการเงิน และการลดความเสี่ยงจากปัญหาทางกฎหมายหรือการถูกหลอกลวง ยกตัวอย่างเช่น

  • ลดความเสี่ยงจากแหล่งกู้เงินนอกระบบ: การเลือกใช้สินเชื่อถูกกฎหมายมีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเมื่อคุณต้องการเงินด่วนหรือเงินกู้ออนไลน์ที่น่าเชื่อถือ เพราะช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าจะไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพหรือผู้ให้กู้นอกระบบ ที่อาจเรียกเก็บดอกเบี้ยในอัตราที่สูงเกินจริง และอาจนำไปสู่ปัญหาทางการเงินในระยะยาว หรือแม้แต่การถูกคุกคามจากเจ้าหนี้ที่ไม่มีใบอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
  • อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเป็นระบบ: สินเชื่อที่ถูกกฎหมายจะมาพร้อมเงื่อนไขที่โปร่งใส และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลจากหน่วยงานภาครัฐ ช่วยให้คุณสามารถวางแผนการชำระหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นใจ ไม่ว่าจะเป็นอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรมตามที่กฎหมายกำหนด สัญญาเงินกู้ที่ชัดเจน รวมถึงช่องทางการชำระหนี้ที่ปลอดภัยและสะดวกต่อการใช้งาน
  • มีความยืดหยุ่นในการปรับเงื่อนไขการชำระเงิน: การเลือกใช้สินเชื่อถูกกฎหมายเปิดโอกาสให้ผู้ขอสินเชื่อสามารถเจรจาและปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการชำระเงินได้ ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ เช่น ในกรณีที่ประสบปัญหาทางการเงินชั่วคราว ทำให้ไม่ต้องเผชิญกับข้อผูกมัดที่ไม่เป็นธรรม หรือแรงกดดันจากแหล่งเงินกู้นอกระบบ ช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มความมั่นใจในการบริหารหนี้ได้ดียิ่งขึ้น
  • ช่วยเพิ่มข้อมูลประวัติทางการเงิน: การเลือกสินเชื่อที่ถูกกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อจากแอปเงินกู้ถูกกฎหมาย สินเชื่อเงินด่วน อนุมัติเร็ว ออนไลน์ หรือแอปยืมเงินออนไลน์ ทั้งหมดนี้สามารถช่วยเสริมสร้างความน่าเชื่อถือในประวัติการเงินของคุณได้ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการขอสินเชื่อในอนาคต เช่น การขอสินเชื่อบ้านหรือรถยนต์ เนื่องจากการมีเอกสารและบันทึกการเงิน ที่จัดเก็บอย่างเป็นระบบและเป็นไปตามมาตรฐานของรัฐ

สินเชื่อถูกกฎหมาย ตัวเลือกสินเชื่อที่ปลอดภัย ให้คุณกู้เงินได้อย่างไร้กังวล

