นักท่องเที่ยวแห่ร่วม Khao Yai Car Free Day นับพัน สุดฟินเดิน วิ่ง ปั่นจักรยาน ท่ามกลางธรรมชาติเขาใหญ่ มุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวสีเขียวอย่างยั่งยืน เป็นมุดหมายของทั่วโลก ในปี 2026
วันที่ 22 กันยายน 2568 ที่หน้าศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นายยศวัฒน์ เธียรสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 ปราจีนบุรี ร่วมเปิดงาน วันปลอดรถโลก (World Car Free Day) ซึ่งทุกปีตรงกับวันที่ 22 กันยายนของทุกปี โดยใช่ชื่อว่า เขาใหญ่คาร์ฟรีเดย์ 2025 KhaoYai Car Free Day 2025
โดยมี นายพฤฒิ เกิดชูชื่น กรรมการคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เจ้าของโครงการ เขาใหญ่คาร์ฟรีเดย์ นางสาวพันชนะ วัฒนเสถียร นายกสมาคมท่องเที่ยวเขาใหญ่ นายชัยยา ห้วยหงษ์ทอง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ จ่าเอก ไพรัตน์ อินทร์ปัญญา นายอำเภอปากช่อง นางสาวปิยะรัตน์ สุริยะฉาย ผู้อำนวยการกองสร้างสรรค์สินค้าการท่องเที่ยว ททท. และ นางสาวเกตน์สิรี สมบูรณ์ศิลป์ รอง ผอ.ททท.สำนักงานนครราชสีมา ร่วมเป็นเกียรติ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 600 คน มีทั้งเดิน วิ่ง และปั่นจักรยาน ทั้งฝั่งด่านปากช่อง และฝั่งปราจีนบุรี
สำหรับวันที่ 22 กันยายน ทุกปีจะตรงกับ วันปลอดรถโลก (World Car Free Day) เป็นวันรณรงค์ให้ผู้คนลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล แล้วหันมาใช้พลังงานสะอาดหรือระบบขนส่งสาธารณะแทน เช่น การเดิน การปั่นจักรยาน หรือรถขนส่งมวลชน เพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง การใช้น้ำมัน และลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุจราจร
โดย สมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ ได้ร่วมกับ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) จังหวัดนครราชสีมา และพิเศษคือความร่วมมือระหว่าง โคราชจีโอปาร์คโลก สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช และอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ร่วมมือจัดกิจกรรมเชื่อมโยงวิ่งเส้นทางสามมรดกโลกยูเนสโกโคราช หรือ Triple Heritage
โดยมีการจัดกิจกรรม เขาใหญ่คาร์ฟรีเดย์ เป็นประจำทุกปี ซึ่งครั้งนี้จัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 4 มีการปิดเส้นทางจราจรถนนธนะรัชต์ ตั้งแต่เวลา 06:00-10:00 น. ทั้งสองฝั่งด่านเก็บเงินอุทยานฯ ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และเนินหอม จังหวัดปราจีนบุรี ผู้ร่วมงานจะได้สัมผัสกับธรรมชาติของเขาใหญ่ หรือ หุบเขาแห่งความสุข โดยไม่รถวิ่งสัญจรไปมา ได้เพียงปีละครั้งในวันคาร์ฟรีเดย์โลก 22 กันยายน เท่านั้น
ขณะที่ วันที่ 20-21 กันยายน ยังมีกิจกรรมดูดาว บริเวณลานเขาร่ม อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ชมรมดาราศาสตร์ปากช่อง และสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ การจัดกิจกรรมทุกครั้ง จะการเก็บสถิติข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือ คาร์บอนไดออกไซด์ ว่าลดลงเท่าไหร่ เพื่อทางประชาคมเขาใหญ่ จะขับเคลื่อนเมืองสีเขียวอย่างยั่งยืน ด้วยการท่องเที่ยวเชิงนิเวศไร้มลภาวะเป็นพิษ ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับกับเมืองสามมรดกโลกยูเนสโกโคราช อีกด้วย