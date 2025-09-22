หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 14 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้!

หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 14 Advanced Master of Management Program – AMM 14
หลักสูตร วบส. รุ่นที่ 14 จัดโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ออกแบบเพื่อเสริมสร้าง วิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ และสมรรถนะด้านการบริหาร ให้สอดรับกับความท้าทายในโลกยุคใหม่ ผู้เข้าเรียนจะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้โดยตรงจาก ผู้บริหารระดับประเทศ ครอบคลุมประเด็นสำคัญด้าน เศรษฐกิจ การเงิน ตลาดทุน และการจัดการเชิงยุทธศาสตร์
จุดเด่นของหลักสูตร คือการผสานทั้งองค์ความรู้และการพัฒนาทักษะภาวะผู้นำ เพื่อสร้างผู้บริหารที่สามารถปรับตัวและนำพาองค์กรเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในปัจจุบัน
📅 เปิดรับสมัครถึงวันที่ 30 กันยายน 2568
📅 เปิดการเรียนการสอนวันที่ 15 ตุลาคม 2568
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 🌐 ammnida.com
☎️ โทร. 065-580-6651
📱 Line: @amm.nida
✨ อย่าพลาดโอกาสครั้งสำคัญในการพัฒนาศักยภาพและยกระดับการเป็นผู้นำสำหรับอนาคต!