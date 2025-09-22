คปภ. เปิดตัวระบบ “OES” ยกระดับการตรวจสอบบริษัทประกันภัยสู่ยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบ

คปภ. เปิดตัวการพัฒนาระบบ “OES” เพื่อเสริมกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบด้วยเทคโนโลยี AI
พลิกโฉมการตรวจสอบบริษัทประกันภัยสู่ระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เดินหน้าพัฒนา ระบบ Onsite Examination System (OES) เพื่อยกระดับการตรวจสอบบริษัทประกันภัยอย่างครบวงจร รองรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงลึก การวางแผนตรวจสอบ การประเมินความเสี่ยง และการติดตามผล พร้อมใช้มาตรการแทรกแซงตามความเหมาะสม ด้วยมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบ สอดคล้องกับขนาดและความซับซ้อนของแต่ละบริษัท
นายอดิศร พิพัฒน์วรพงศ์ รองเลขาธิการด้านกฎหมายและตรวจสอบ เผยว่า ระบบ OES ที่พัฒนาโดย นายโสรัจจ์ แรกสกุลชัย ผู้ช่วยเลขาธิการสายตรวจสอบ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินความเสี่ยง ประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน และการติดตามรายงานด้านการบริหารความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Real-Time บน Centralized Data Platform ที่เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภายในและบริษัทประกันภัยอย่างปลอดภัย ลดความซับซ้อนของข้อมูล
ระบบ OES ยังรองรับการจัดทำแบบประเมินความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมาย และการควบคุมภายใน โดยบริษัทประกันภัยสามารถดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งช่วยให้แผนการตรวจสอบของ คปภ. มีความรวดเร็ว แม่นยำ และตรงจุดยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ระบบยังผสาน เทคโนโลยี AI เพื่ออ่าน วิเคราะห์ และตรวจจับสัญญาณความเสี่ยงล่วงหน้า เช่น การวิเคราะห์ Top 10 Risks รายบริษัท และรายงานผลการตรวจสอบ ช่วยป้องกันปัญหาก่อนลุกลาม
รองเลขาธิการกล่าวเพิ่มเติมว่า ระบบ OES เป็นก้าวสำคัญสู่การกำกับธุรกิจประกันภัยด้วย แนวทาง Risk-Based Supervision ที่รองรับทั้งประกันชีวิตและวินาศภัย โดยมีกำหนดใช้งานจริงในปี 2569
ทั้งนี้ ภาคธุรกิจประกันภัยต้องเตรียมพร้อมด้านการบริหารข้อมูลให้เชื่อมโยงกับระบบ OES ได้อย่างถูกต้องปลอดภัย พร้อมพัฒนาบุคลากรรองรับการตรวจสอบยุคดิจิทัล ร่วมกับ คปภ.
คปภ. เชื่อมั่นว่าระบบ OES จะไม่เพียงเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบเท่านั้น แต่ยังช่วยติดตามสถานการณ์ วิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงระบบ และยกระดับคุณภาพการกำกับดูแลให้ทันสมัยในระดับสากล สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในระบบประกันภัยไทย