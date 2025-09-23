PEA จับมือกองทัพเรือ เดินหน้าโครงการ Floating Solar และ Solar Farm 6 พื้นที่สัตหีบ

นายมงคล ตรีกิจจานนท์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) พลเรือเอก จิรพล ว่องวิทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและสัญญาให้บริการ โครงการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งแบบลอยน้ำ (Floating Solar) และแบบติดตั้งบนพื้นดิน (Solar Farm) ภายในหน่วยงานของกองทัพเรือ พื้นที่สัตหีบ จำนวน 6 พื้นที่ ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ
PEA มุ่งมั่นยกระดับการใช้พลังงานทดแทน โดยให้บริการโครงการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบผลิตใช้เองในรูปแบบต่างๆ ให้แก่หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการด้วยระบบ Digital Platform ซึ่งจะช่วยวิเคราะห์การใช้พลังงานและบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคของหน่วยงาน
การดำเนินโครงการในครั้งนี้ PEA ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งแบบลอยน้ำ (Floating Solar) และแบบติดตั้งบนพื้นดิน (Solar Farm) ภายในหน่วยงานของกองทัพเรือ พื้นที่สัตหีบมีขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวมไม่น้อยกว่า 9,230 kWp (จำนวน 6 พื้นที่) ดังนี้
โครงการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งแบบลอยน้ำ (Floating Solar)
- กรมทหารราบที่ 1 กองพลนาวิกโยธิน จังหวัดชลบุรี
- หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรือ จังหวัดชลบุรี
- ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จังหวัดชลบุรี
โครงการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนพื้นดิน (Solar Farm)
- โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จังหวัดชลบุรี
- กองเรือฟริเกตที่ 1 กองเรือยุทธการ จังหวัดชลบุรี
- กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ จังหวัดชลบุรี
ข่าว/ภาพ :กองสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร