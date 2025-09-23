MASTER คว้ารางวัล “Dailynews Top CEO 2025” สาขาธุรกิจโรงพยาบาลศัลยกรรมความงามยอดเยี่ยม

บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) หรือ MASTER ในนามโรงพยาบาลมาสเตอร์พีช ผู้นำอันดับต้นของอุตสาหกรรมด้านความงามในไทยและเอเชียในฐานะ Regional Company ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านธุรกิจความงามของไทยและเอเชีย ล่าสุดคว้ารางวัลสุดยอดผู้บริหารองค์กรแห่งปี “Dailynews Top CEO 2025” ในสาขาธุรกิจโรงพยาบาลศัลยกรรมความงามยอดเยี่ยม จัดโดยหนังสือพิมพ์เดลินิวส์และเดลินิวส์ออนไลน์
นางสาวลภัสรดา เลิศภานุโรจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร MASTER รับรางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจขององค์กร และสะท้อนถึงความมุ่งมั่นยกระดับมาตรฐานธุรกิจศัลยกรรมความงามไทย สู่การเป็นอุตสาหกรรมที่มีความน่าเชื่อถือ ปลอดภัย สอดคล้องกับแนวทางของ MASTER ที่ให้ความสำคัญกับการยกระดับมาตรฐานบริการและประสบการณ์ลูกค้า พร้อมมุ่งสู่การเป็น Regional Aesthetic Leader หรือผู้นำด้านศัลยกรรมความงามในระดับภูมิภาคอย่างยั่งยืน
“ขอขอบคุณสำหรับรางวัล “สุดยอดผู้บริหารองค์กรแห่งปี” อันทรงเกียรตินี้ รางวัลนี้ไม่ใช่เพียงความภาคภูมิใจส่วนตัว แต่เป็นกระจกสะท้อนความสำเร็จของทีมงาน Master Style ทุกคน ที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจยกระดับมาตรฐานโรงพยาบาลศัลยกรรมไทยสู่ความเป็นเลิศ เราขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่มอบความไว้วางใจ และสัญญาว่าจะมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมและบริการเพื่อสร้างสรรค์ความงามที่ปลอดภัย และเป็นเลิศยิ่งขึ้นต่อไป” นางสาวลภัสรดา กล่าว
Dailynews Top CEO 2025 เป็นรางวัลยกย่องและเชิดชูเกียรติให้กับผู้บริหารสูงสุดขององค์กรทั้งภาคเอกชน ภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ ที่มีความโดดเด่นในการบริหารจัดการธุรกิจในด้านต่างๆ จนประสบผลสำเร็จ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อภาพรวมทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ พร้อมทั้งยังเป็นแบบอย่างที่ดีที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้บริหารรุ่นใหม่ต่อไป