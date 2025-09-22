♻️เตรียมพร้อมให้ทุกก้าวของชีวิตสู่การสร้างวิถีชีวิตที่ยั่งยืน

ในมหกรรมส่งเสริมสุขภาพเนื่องในโอกาสครบรอบ 16 ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ สร้างสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน 29 – 31 ตุลาคม 2568 ณ ชั้น 6 Convention Hall อาคารกรมพระศรีสวางควัฒน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 🏃🏻♀️🏃🏻♂️🏃🏻♀️พร้อมขอเชิญบุคลากร นักศึกษา ผู้รับบริการ และประชาชนมาร่วมออกกำลังกายเดิน-วิ่ง ฉลองครบรอบ ๑๖ ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ไปพร้อม ๆ กันในกิจกรรม
❇️ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน-วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 5 CRA Charity Run#5
📆เสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2568
🏥ณ อาคารกรมพระศรีสวางควัฒน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
✅เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 2,000 คน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
⏰วันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2568 เวลา 09.00 น. จนกว่าจะเต็มจำนวน
🏃🏻🏃🏻♀️ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเสื้อเดิน-วิ่ง พิมพ์ลายภาพวาดฝีพระหัตถ์ เสืออวกาศ โดยได้รับพระกรุณาธิคุณ จาก ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานผู้ทรงก่อตั้งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ องค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พระราชทานพระอนุญาตนำภาพวาดฝีพระหัตถ์เสืออวกาศ ชื่อภาพ Blanc de Chine Tiger มาจัดทำเสื้อออกกำลังกายในกิจกรรมราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน-วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 5 เนื่องในโอกาสครบรอบ 16 ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
📌รายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ทาง https://www.cra.ac.th/th/news_activities/view/cra_charityrun_5
#CRACharityRun
#เดินวิ่งการกุศล
#ครบรอบ16ปีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์
#สร้างสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน
#CRASustainableHealthandWellbeing