กรมการพัฒนาชุมน ประกวดนักออกแบบผ้าไทยใส่สนุกรุ่นใหม่ (Young Designer 2025) รอบภาคกลาง

ณ ห้องจูปิเตอร์ 12 อาคารชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี นายสยาม ศิริมงคล อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดโครงการนักออกแบบผ้าไทยใส่ให้สนุกรุ่นใหม่ 2568 (Young Designer 2025) รอบกลาง โดยมีนางอรจิรา ศิริมงคล อุปนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยและประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน นายไพโรจน์ โสภาพร รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นางระวีพรรณ แก้วเพียงเพ็ญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน ที่ปรึกษา “โครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก”คณะกรรมการตัดสิน และผู้เข้าประกวดเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง
สำหรับคณะกรรมการตัดสินระดับภาคกลาง ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทย และผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ นางอรจิรา ศิริมงคล ประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน คุณอารยา อินทรา ที่ปรึกษาด้านแฟชั่น อาจารย์พิเศษด้านแฟชั่น และสไตลิสต์ คุณศิริชัย ทหรานนท์ผู้ เชี่ยวชาญด้านผ้าไทย เจ้าของแบรนด์ THEATRE อาจารย์ ดร.กรกลด คำสุข รองคณบดีฝ่ายวิชาการและรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักวิชาการสร้างสรรค์ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผศ.ดร.รวิเทพ มุสิกะปาน อาจารย์ประจำหลักสูตรแฟชั่น สิ่งทอและเครื่องตกแต่งวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คุณภูภวิศ กฤตพลนารา ดีไซเนอร์เจ้าของแบรนด์ ISSUE และนายธนาวุฒิ ธนสารวิมล นักออกแบบเจ้าของแบรนด์ TandT
โครงการนักออกแบบผ้าไทยใส่ให้สนุกรุ่นใหม่ 2568 (Young Designer 2025) เป็นการพัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย สู่การเป็นนักออกแบบผ้าไทย และเพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการใช้และการสวมใส่ผ้าไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย โดยมีผู้สมัครจากทั่วประเทศ 735 ราย/ทีม สำหรับภาคกลาง มีผู้สมัครจำนวนทั้งสิ้น 196 ราย/ทีม มีผู้ผ่านเข้ารอบระดับภาค จำนวน 23 ราย/ทีม โดยจะทำการคัดเลือกให้เหลือตัวแทนระดับภาคกลาง เพื่อเป็นตัวแทนในการเข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศต่อไป