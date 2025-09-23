MEA ห่วงใยประชาชนในพื้นที่น้ำท่วม แนะปฏิบัติอย่างปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า

MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง ห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ ซึ่งเกิดจากภาวะฝนตกหนักและปริมาณน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง MEA ขอเตือนและแนะนำให้ประชาชนในเขตพื้นที่เสี่ยง หากระดับน้ำเริ่มท่วมสูงใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้า ควรรีบย้ายปลั๊กไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้นที่สูงเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่วและอุปกรณ์ชำรุด พร้อมติดตามสถานการณ์ข่าวสารอย่างใกล้ชิด
ทั้งนี้ MEA ยังได้แนะนำวิธีปฏิบัติด้านความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าในช่วงน้ำท่วม ดังนี้
-ก่อนน้ำท่วม ควรปลดเมนเบรกเกอร์ และย้ายอุปกรณ์ไฟฟ้าขึ้นที่สูงไม่ให้น้ำท่วมถึง
-ขณะน้ำท่วม บ้าน 2 ชั้นควรมีเบรกเกอร์แยกแต่ละชั้น และปลดเบรกเกอร์ชั้นล่างทันที หลีกเลี่ยงการสัมผัสสวิตช์ไฟ งดใช้ไฟฟ้าขณะตัวเปียกหรือสัมผัสน้ำ ควรยืนบนพื้นที่แห้งและสวมรองเท้ายางเพื่อความปลอดภัย บ้านชั้นเดียวงดใช้ไฟฟ้าและควรย้ายออกจากบ้านโดยเร็ว และห้ามใช้งานปลั๊กไฟหรือสวิตช์ไฟที่ถูกน้ำท่วมโดยเด็ดขาด
-หลังน้ำท่วม ควรตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดโดยช่างผู้ชำนาญก่อนใช้งาน
นอกจากนี้ MEA ได้เตรียมความพร้อมให้บริการช่วยเหลือด้านระบบไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็นการเลื่อนย้ายปลั๊กไฟฟ้าและมิเตอร์ไฟฟ้า โดยสามารถติดต่อการไฟฟ้านครหลวงเขตใกล้บ้าน หรือแจ้งเหตุผ่านช่องทางออนไลน์ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ผ่าน MEA Smart Life Application บนสมาร์ตโฟนทั้งระบบ iOS และ Android รวมถึงช่องทางโซเชียลมีเดีย Line: MEA Connect (@MEAthailand) โดยสังเกตสัญลักษณ์โล่สีเขียวหน้าชื่อบัญชีทางการ และเลือกเมนู “ติดต่อ MEA Call Center Online” หรือศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center Online 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
#เลื่อนย้ายปลั๊กไฟฟ้า #มิเตอร์ไฟฟ้า #MEASafety
#ความปลอดภัยการใช้ไฟฟ้า #น้ำท่วม #พายุฝน #ฝนตก
#การไฟฟ้านครหลวง #MEA #พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร