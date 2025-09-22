ไทยพีบีเอส ชวนทุกคนร่วมขับเคลื่อน Climate Action 28 ก.ย. – 4 ต.ค. นี้
ไทยพีบีเอส และภาคีเครือข่าย ชวนประชาชนร่วมกิจกรรม “Green Active โลกร้อง เรารีแอก” เปิดประสบการณ์ รับมือกับวิกฤตภูมิอากาศ เต็มรูปแบบ 28 ก.ย. – 4 ต.ค. ที่ไทยพีบีเอส
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือไทยพีบีเอส โดยศูนย์สื่อสารวาระทางสังคมและนโยบายสาธารณะ หรือ The Active ร่วมกับกรุงเทพมหานคร Just Transitions Incubator (JUTI) คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงเพื่อโลก ในงาน “Green Active โลกร้อง เรารีแอก” ภายใต้ธีม Climate Action หรือการลงมือทำเพื่อรับมือกับวิกฤตภูมิอากาศ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 ก.ย. – 4 ต.ค. 2568 ณ อาคาร D ชั้น 1 ไทยพีบีเอส ตั้งแต่เวลา 10.00 – 18.00 น. ของทุกวัน
ในงาน “Green Active โลกร้อง เรารีแอก” จะได้พบกับ นิทรรศการ “Greencery ร้านสะดวก Act” นิทรรศการหลักที่จะบอกว่าเราเกี่ยวข้องกับปัญหาโลกร้อนอย่างไร เข้าสู่ประสบการณ์ช็อปไอเดียการลงมือทำเพื่อรับมือกับวิกฤตภูมิอากาศ หรือ Climate Action กลับบ้าน ผ่านการจัดแสดงข้อมูล รูปแบบ Interactive และ Immersive Experience และ “Green Awakening: ฉายภาพยนตร์ปลุกพลังโลกร้อง” โรงภาพยนตร์ขนาดเล็กของไทยพีบีเอส เปิดฉายภาพยนตร์สารคดีใน 3 ธีมสำคัญ พร้อมวงเสวนาหลังฉาย รวมถึง บูธกิจกรรม “Green Active Podcast” เปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมได้แชร์มุมมองเกี่ยวกับ Climate Action ผ่าน Thai PBS Podcast และอีกหนึ่งไฮไลต์ที่พลาดไม่ได้ ในวันที่ 3 ต.ค. คือ ตลาดนัด Thai PBS & กิจกรรม Adaptation
กิจกรรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของ Bangkok Climate Action Week 2025 ที่จัดขึ้นทั่วกรุงเทพฯ กว่า 250 จุด โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมได้เข้าใจ ตระหนัก และมีส่วนร่วมต่อปัญหาภูมิอากาศ ผ่านสื่อและกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ มาร่วมเป็นพลังเปลี่ยนโลก เริ่มต้นได้จากความเข้าใจและการลงมือทำเล็ก ๆ ของคุณเอง แล้วมาพบกันในงาน “Green Active โลกร้อง เรารีแอก” ระหว่างวันที่ 28 ก.ย. – 4 ต.ค. เวลา 10.00 – 18.00 น. ที่ไทยพีบีเอส