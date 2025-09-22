เปิดรับสมัครแล้ว! PIM International Hackathon #5 ชิงทุนการศึกษากว่า 200,000 บาท

วิทยาลัยนานาชาติ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM International College) ร่วมกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และพันธมิตรระดับโลก จัดการแข่งขัน PIM International Hackathon ครั้งที่ 5 ชวนนักเรียน-นักศึกษาไทยและต่างชาติ ร่วมออกแบบโมเดลธุรกิจสีเขียวฉบับคนรุ่นใหม่
ในธีม “Sustainable Well-being towards Zero-Green-Clean Economy” เฟ้นหาสุดยอดไอเดียสร้างสรรค์เพื่อเศรษฐกิจยั่งยืน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ Net Zero พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาวะของสังคม ผู้ชนะรับทุนการศึกษาหลักสูตร iMBE และ iMBA รวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท ระหว่างการแข่งขัน
ผู้เข้าร่วมจะได้รับการบ่มเพาะ จาก INTERNATIONAL STARTUP ACADEMY (IC I-SA) พร้อมที่ปรึกษาและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายวงการ
พิธีเปิดอย่างเป็นทางการจัดขึ้น 31 ตุลาคม 2568 ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 16 อาคาร CP ALL Academy
แจ้งวัฒนะ พร้อม Live Streaming ทางเพจ PIM Inter Hackathon
กำหนดการสมัคร
- มหาวิทยาลัย: สมัคร 1 ส.ค.–26 พ.ย. / แข่งขัน 3–14 พ.ย. / ชิงชนะเลิศ 14 พ.ย.
- มัธยมปลาย: สมัคร 1 ส.ค.–26 พ.ย. / แข่งขัน 17–28 พ.ย. / ชิงชนะเลิศ 28 พ.ย.
สมัครออนไลน์ได้ที่: interprogram.pim.ac.th/5th-pim-international-hackathon
สอบถามเพิ่มเติม: Facebook PIM Inter Hackathon / Email: [email protected]