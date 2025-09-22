ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 7 สมัย เป็นประธานในพิธีไหว้ครูสมาคมโหราศาสตร์และนักพยากรณ์ (ประเทศไทย) ประจำปี 2568 ณ กรมการขนส่งทหารบก กรุงเทพฯ สมาคมโหราศาสตร์และนักพยากรณ์ (ประเทศไทย) จัดพิธีไหว้ครูของสมาคมฯ ประจำปี 2568 การไหว้ครูโหราศาสตร์ของสมาคมฯ ถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง เป็นการแสดงความกตัญญูและความเคารพต่อครูบาอาจารย์ในสายวิชาโหราศาสตร์
ในงานได้มีพิธีพราหมณ์บวงสรวงไหว้ครู ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมี อาจารย์รัชกฤต ชัยธรรมโชติ (อาจารย์โต้ง) เป็นเจ้าพิธีใหญ่ พร้อมด้วยคณะลูกศิษย์ที่สำเร็จการเรียนวิชาพิธีกรรมโบราณมาร่วมเป็นเจ้าพิธี และนำไหว้ครูตามแบบฉบับโบราณโดยประธานในพิธี อาจารย์ธนกร สินเกษม อดีตนายกสมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 7 สมัย งานจัดขึ้น ณ กรมการขนส่งทหารบก โดยมีอาจารย์ผู้สอน ศิษยานุศิษย์ของสมาคมฯ ร่วมงานไหว้ครูกว่า 500 คน สมาคมโหราศาสตร์และนักพยากรณ์ (ประเทศไทย) สมาคมที่เปิดสอนวิชาโหราศาสตร์ไทยและศาสตร์การดูดวงต่างๆที่เน้นการสอนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งยังมีหลักสูตรแบบติวเข้มโดยผู้เรียนเสียค่าใช้จ่ายในการเรียนในราคาย่อมเยาโดยเปิดสอนที่ห้องเรียนสมาคมโหราศาสตร์และนักพยากรณ์(ประเทศไทย) วัดคฤหบดี พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งอยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร บริหารงานสมาคมฯโดย อาจารย์ปภัชญา ชิณกิตติวรากุล (อาจารย์เจี๊ยบ) นายกสมาคมฯ และที่ปรึกษาสมาคมฯ พระปลัดชลธี อคฺควีโร อดีตนายกสมาคมโหราศาสตร์และนักพยากรณ์ (ประเทศไทย) , เจ้าอาวาสวัดสำนักคร้อ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี พร้อมกันนี้ทางสมาคมโหราศาสตร์และนักพยากรณ์ (ประเทศไทย) ได้แนะนำคณะกรรมการบริหารของสมาคมฯ ที่ช่วยบริหารงานและกิจกรรมของสมาคมฯ แนะนำหลักสูตรที่จะเปิดสอนในปี 2568 ทั้งหมดกว่า 50 วิชามีทั้งแบบเรียนออนไลน์ และแบบเรียนที่ห้องเรียนสมาคมฯ วัดคฤหบดี สำหรับผู้ที่สนใจเรียนสามารถสอบถามได้ที่ อาจารย์ปภัชญา ชิณกิตติวรากุล (อาจารย์เจี๊ยบ) นายกสมาคมฯ 096-192-9919 , อาจารย์จูน 092-924-9369 และอาจารย์ชัญญาพัชญ์ (อ.พร) 081-8420917