ประกาศผลรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 22 ปี 2568

ซีพี ออลล์ เผยผลประกวดรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 22 เวทีวรรณกรรมที่คัดสรรหนังสือคุณภาพสู่สังคมไทย ปีนี้มีผลงานส่งเข้าประกวดกว่า 280 ผลงานและมีผลงานชนะเลิศครบทั้ง 6 ประเภทหลัก
กวีนิพนธ์ “คือชีวิต ผู้คน และการเดินทาง” โดย แม่น้ำ เรลลี่ การ์ตูน “ขอโทษที่ไม่มีอะไรดีเท่าไอ้หมอนั่น” โดย แบกบอย นวนิยาย “ล้านนาฮาเร็ม” โดย สาคร พูลสุข รวมเรื่องสั้น “ทีโพโกล” โดย วุฒิเดช มนต์ชัยวิศาล วรรณกรรมเยาวชน “เฌอ Memoirs of the tree” โดย พงศกร สารคดี “Siamese Cat สยามวิฬาร์ฯ” โดย กำพล จำปาพันธ์ ยังมีผลงานได้รับรางวัลรองชนะเลิศและแนะนำอีก 18 ผลงาน และรางวัลนักเขียนรุ่นเยาว์อีก 8 ผลงานจากหลากหลายสาขา นางปรางรัตน์ เกียรติทรงศักดิ์ รองกรรมการผู้จัดการ ซีพี ออลล์ เผยเจตนารมณ์คือยกย่องนักเขียนคุณภาพและสร้างแรงบันดาลใจ
22 ปีที่ผ่านมา เซเว่นบุ๊คอวอร์ดเป็นเวทีผลักดันนักเขียนไทย พร้อมส่งเสริมเยาวชนรักการอ่านและการเขียนอย่างต่อเนื่อง ผู้ชนะเลิศ 6 ประเภทหลักได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมโล่พระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า รองชนะเลิศอันดับ 1 รับ 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ รองชนะเลิศอันดับ 2 รับ 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ นักเขียนรุ่นเยาว์ชนะเลิศได้ 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร เพื่อเป็นกำลังใจสร้างสรรค์งานเขียนต่อไป พิธีมอบรางวัลจัดขึ้น 24 ตุลาคมนี้ ที่โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร โดยมี ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย เป็นประธานในพิธี