เซเว่นฯ คว้า 5 รางวัลการตลาดเวที Marketing Excellence 2025

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่นและเซเว่น เดลิเวอรี่ ตอกย้ำความสำเร็จครั้งใหญ่คว้า 5 รางวัลการตลาดจากเวที Marketing Excellence Awards 2025 รางวัลสุดยอดผู้นำการตลาดไทยสะท้อนความมุ่งมั่นสร้างกลยุทธ์ที่เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง พร้อมมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุด ซีพี ออลล์ กวาดรางวัล Gold Award 1 สาขา Excellence in Loyalty Marketing จากแคมเปญ “7-Eleven stamp collection” ตามมาด้วย Silver Award อีก 2 สาขา Digital Marketing จากแคมเปญ “เพื่อนที่ฮีลใจ ใกล้ๆ คุณ” และ Personalisation Marketing จาก “เซเว่นเดลิเวอรี่” ยังคว้า Bronze Award อีก 2 สาขา Location-Based Marketing และ Omnichannel Marketing จากผลงาน “เซเว่นเดลิเวอรี่” เช่นกัน
รวมทั้งหมด 5 รางวัล สะท้อนศักยภาพการตลาดรอบด้าน ทั้งการสร้างความผูกพันเฉพาะบุคคลและเข้าถึงทุกพื้นที่ พร้อมทั้งการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเชื่อมโยงผู้บริโภค ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่อย่างแท้จริง
ความสำเร็จครั้งนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงการทำงานอย่างมุ่งมั่น สร้างสรรค์นวัตกรรมการตลาดเพื่อผู้บริโภค และยังคงเดินหน้าเสริมความสัมพันธ์อันยั่งยืนกับลูกค้า เพื่อครองใจคนไทยและก้าวสู่มาตรฐานระดับโลก