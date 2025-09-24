มอนซูน แวลลีย์ ร่วมกับ ททท. จัด “A Night of Thai Excellence” กลางกรุงลอนดอน

ชวน “อเล็กซ์ อัลบอน” นักแข่งฟอร์มูลาวัน ร่วมฉลองให้กับที่สุดของความเป็นไทย ผ่านอาหาร เครื่องดื่ม และกีฬามอเตอร์สปอร์ตระดับโลก มอนซูน แวลลีย์ (Monsoon Valley) ไวน์ไทยที่ได้รับเหรียญรางวัลระดับสากลมากที่สุด ของบริษัทสยาม ไวเนอรี่ จำกัด หนึ่งในผู้ผลิตไวน์แถวหน้าและมีนวัตกรรมการผลิตที่ดีที่สุดของเอเชีย ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลอนดอน จัดงาน “A Night of Thai Excellence” เฉลิมฉลองให้กับความรุ่มรวยด้วยวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของไทย นำเสนอที่สุดของเรื่องราวและรสชาติผ่านอาหารไทยเลิศรส ไวน์ไทยชั้นยอด พร้อมชวน “อเล็กซ์ อัลบอน” นักแข่งฟอร์มูลาวันชื่อดัง ลูกครึ่งไทย-อังกฤษ แบรนด์แอมบาสเดอร์ มอนซูน แวลลีย์ ร่วมสะท้อนภาพลักษณ์อันทันสมัย ณ“AngloThai” ร้านอาหารไทยระดับมิชลินสตาร์ ใจกลางกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2568 “A Night of Thai Excellence” เป็นกิจกรรมพิเศษที่เชิญบุคคลชั้นนำจากหลากหลายแวดวง อาทิ
มอเตอร์สปอร์ต ศิลปะ การท่องเที่ยวลักชูรี และสื่อมวลชนชื่อดัง มาร่วมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและความร่วมมือระดับนานาชาติผ่านดินเนอร์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ กว่า 40 คน โดยมี ณัฐวัฒน์ กฤษณามระ เอกอัครราชทูตไทยประจำสหราชอาณาจักร เป็นประธาน และมีแขกรับเชิญคนสำคัญคือ “อเล็กซ์ อัลบอน” หรือ อเล็กซานเดอร์ อัลบอน อังศุสิงห์ นักแข่งฟอร์มูลาวัน สัญชาติไทย ผู้สร้างชื่อเสียงในวงการมอเตอร์สปอร์ตระดับโลก แบรนด์แอมบาสเดอร์ของมอนซูน แวลลีย์ พร้อมด้วย ทัศนพล อินทรภูวศักดิ์ นักแข่งรุ่นใหม่ชาวไทย แชมป์รายการ Formula 3 Feature Race ที่เมืองมอนซา ประเทศอิตาลี ร่วมงาน ความพิเศษของงานนี้คือการนำอาหารและกีฬามาเป็นทูตวัฒนธรรม เชื่อมโยงความเป็นไทยให้เข้าถึงผู้คนทั่วโลก โดย AngloThai ร้านอาหารไทยระดับ 1 ดาวมิชลิน ได้นำเสนอที่สุดของรสชาติผ่านเมนูที่ผสานวัตถุดิบท้องถิ่นจาก 5 ภูมิภาคของไทยเข้ากับเทคนิคการปรุงแบบร่วมสมัย ซึ่งจับคู่กับไวน์พรีเมียมระดับโลกจาก มอนซูน แวลลีย์ ได้อย่างลงตัว มอบประสบการณ์การรับประทานอาหารอันเหนือระดับ เปี่ยมด้วยกลิ่นอายวัฒนธรรมที่ผสมกลมกลืนเข้ากับยุคสมัยได้อย่างกลมกล่อม เผยเสน่ห์ความเป็นไทยให้เวทีนานาชาติ