ไอคอนสยาม ร่วมฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์

รวบรวมขนมไหว้พระจันทร์รสเลิศเปี่ยมความมงคลมาให้เลือกอร่อยหลากหลายแบรนด์ดัง เติมเต็มความสุข ความอบอุ่น และสิริมงคลแห่งเทศกาล ตั้งแต่วันนี้ ถึง 7 ต.ค.68 เมื่อช่วงเวลาแห่งความเป็นมงคลและความอบอุ่นของครอบครัวเวียนมาบรรจบอีกครั้งในเทศกาลไหว้พระจันทร์ ที่กำลังจะมาถึงในวันที่ 6 ตุลาคม 2568 ไอคอนสยาม แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา ร่วมกับ ห้างสรรพสินค้าสยาม ทาคาชิมายะ และ เมืองสุขสยาม ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมฉลองให้กับช่วงเวลาพิเศษนี้ด้วยขนมไหว้พระจันทร์รสเลิศจากหลากหลายแบรนด์ดังในไอคอนสยาม และร้านเด่นทั่วไทย เลือกลิ้มรสขนมไหว้พระจันทร์จากแบรนด์ดังที่ไอคอนสยาม หากอยากลิ้มรสชาติสุดพรีเมียมเปี่ยมด้วยเอกลักษณ์ ต้องห้ามพลาดหลากหลายแบรนด์ดังในไอคอนสยาม ที่ต่างรังสรรค์ขนมไหว้พระจันทร์สูตรเด็ดออกมาให้ชิม เริ่มที่ “Hong Bao” ชั้น 6 กับขนมไหว้พระจันทร์ที่นุ่มหนึบด้วยแป้งหิมะ สอดไส้ 4 รสชาติ
ตามมาด้วย “สตาร์บัคส์” ชั้น 1 และชั้น 7 ที่นำเสนอขนมไหว้พระจันทร์สุดคลาสสิกให้เลือกลิ้มลองทั้งไส้กาแฟสตาร์บัคส์และไข่, ไส้ทุเรียนหมอนทองและไข่ ฯลฯ ด้าน “TWG Tea” ชั้น G แบรนด์ชาสุดหรู รังสรรค์ขนมไหว้พระจันทร์รสชาติใหม่จากชาคุณภาพมาให้ลองลิ้มชิมรสถึง 6 รสชาติ สำหรับแบรนด์ “Kyo Roll Enเปิดตัว Mooncake Collab รวมเชฟ 3 ดาวมิชลิน จาก 3 ร้านอาหารชื่อดังในสิงคโปร์ กับ 4 รสชาติ
สยาม ทาคาชิมายะ ชวนสัมผัสความสุขเหนือระดับในเทศกาลไหว้พระจันทร์ในงาน “SIAM Takashimaya Moon Cake Festival 2025” ตั้งแต่วันที่ 13 ก.ย. – 7 ต.ค. 2568 บริเวณ Rose Food Avenue ชั้น G พบกับที่สุดแห่งขนมไหว้พระจันทร์จาก 8 โรงแรมและร้านดัง อาทิ โรงแรมเพนนินซูลา กรุงเทพฯ, โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ, โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล ฯลฯ
ด้าน เมืองสุขสยาม ก็ร่วมต้อนรับเทศกาลไหว้พระจันทร์เช่นกัน กับงาน “สุขสยาม เปี๊ยะไหว้จันทร์” ที่พร้อมส่งความสุข อร่อยถึงดวงจันทร์ ตั้งแต่วันที่ 25 ก.ย. – 6 ต.ค. 68 ณ บริเวณประตูสุขสุวรรณศาลา (ประตู5)ด้วยสามร้านเด็ด “ภัตตาคารเชียงการีล่า”, ร้าน “Tempao Mooncake” และร้าน “S&P” มาใน Concept S&P MOON PALACE COLLECTION ขนมไหว้พระจันทร์สูตรต้นตำรับ มรดกแห่งรสชาติกว่า 30 ปี