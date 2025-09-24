GC ผนึก 5 พันธมิตร ร่วมพัฒนา “บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก Mono Material”

GC ผนึก 5 พันธมิตร “ปตท. – GC – OR – Unique – Print Master” ร่วมพัฒนา “บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก Mono Material” สนับสนุนการออกแบบเพื่อการรีไซเคิล(Design for Recycling: D4R) ต่อยอดโมเดลเศรษฐกิจหมุนเวียน
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GC) นำทัพพันธมิตรตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) กลุ่ม ปตท. ประกอบด้วย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) และ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการผลิตบรรจุภัณฑ์ บริษัท ยูนิคพลาสติก อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (Unique) และ บริษัท พริ้นท์ มาสเตอร์ จำกัด (Print Master) ลงนามบันทึกข้อตกลง “โครงการความร่วมมือการพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนตัว Mono Material และการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ที่สามารถรีไซเคิลได้จริงในเชิงพาณิชย์ โดยจะเริ่มใช้ในบรรจุภัณฑ์สินค้าภายใต้แบรนด์ Café Amazon โดยมีคุณกำพล แจ้งสุทธิวรวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารความร่วมมือกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย (ปตท.), คุณกิจชัย เฉลิมสุขสันต์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด และการขายกลุ่มลูกค้าแพลตฟอร์มอุตสาหกรรม (GC), คุณไกรพิท เปรมมณี รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านธุรกิจไลฟ์สไตล์ (OR), คุณโสฬส ยอดมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Unique), คุณทวีสิทธิ์ คุณากร กรรมการผู้จัดการ (Print Master) เป็นตัวแทนบริษัทร่วมลงนามข้อตกลงในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม พลังไทย 2 ปตท. สำนักงานใหญ่
ภายใต้กรอบความร่วมมือด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนี้ ปตท. โดย โครงการบริหารการสร้างประโยชน์ร่วมธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น (PRISM) จะเป็นผู้ประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมเชื่อมโยงองค์ความรู้ เทคโนโลยี และศักยภาพของเครือข่ายพันธมิตร เพื่อขับเคลื่อนโครงการให้บรรลุตามเป้าหมายด้านความยั่งยืน (Sustainability Goals)
โดย GC มีบทบาทสำคัญในฐานะผู้นำนวัตกรรมเคมีภัณฑ์ครบวงจร ที่พัฒนาเม็ดพลาสติกและสูตรฟิล์มพลาสติก PE เฉพาะทาง ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมต่อการใช้งานในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนตัว และสามารถนำไปเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเชื่อมโยงพันธมิตรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ตั้งแต่การผลิตฟิล์ม, การแปรรูปบรรจุภัณฑ์, การใช้งานจริงและระบบจัดการหลังการใช้ ไปจนถึงการบูรณาการความร่วมมือและเทคโนโลยี
ด้าน Unique รับผิดชอบการผลิตฟิล์ม Machine Direction Oriented Polyethylene (MDOPE) ซึ่งเป็นวัสดุที่มีความแข็งแรง โปร่งใส และคงทน ตลอดจนการควบคุมคุณภาพมาตรฐานการผลิตอย่างเคร่งครัด
โดย Print Master รับผิดชอบในส่วนของการวิจัยพัฒนาเพื่อขึ้นรูปฟิล์ม MDOPE ให้กลายเป็นบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนตัวแบบ Mono Material ซึ่งสามารถนำกลับเข้าสู่ระบบการรีไซเคิลได้จริง ทั้งในเชิงเทคนิคและเชิงพาณิชย์ สอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อเป้าหมายการจัดการขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน
ทางด้าน OR ซึ่งดำเนินธุรกิจ Café Amazon จะนำบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นไปทดลองใช้งานจริง ตั้งแต่กระบวนการบรรจุสินค้า การจัดเก็บ และการขนส่ง พร้อมทั้งให้การสนับสนุนการจัดตั้งระบบการจัดการบรรจุภัณฑ์หลังการใช้งาน เพื่อนำกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลและอัพไซเคิล (Upcycling)
การผนึกกำลังของ 5 พันธมิตรในครั้งนี้สะท้อนถึงความแตกต่างของ GC ในการเป็น Total Solution Provider ซึ่งไม่เพียงนำเสนอนวัตกรรมด้านวัสดุ แต่ยังบริหารจัดการบรรจุภัณฑ์แบบบูรณาการทั้งวงจร ตั้งแต่การออกแบบเพื่อรีไซเคิล (Design for Recycling: D4R) การนำไปใช้งานจริง ไปจนถึงการรีไซเคิลและอัพไซเคิล โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ไทยสู่ความยั่งยืนในระดับสากล สนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน และการดำเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างเป็นรูปธรรม
