ข่าวประชาสัมพันธ์

ยิ่งใหญ่ระดับโลก “Siam Paragon Bangkok Watch Week 2025”

ปรากฏการณ์งานนาฬิกาที่ผู้ก่อตั้งและผู้บริหารแบรนด์จากทั่วโลกบินมาร่วมงาน  ยกระดับกรุงเทพฯ ให้เป็นศูนย์กลางนาฬิกาหรูแห่งหนึ่งของโลก ตั้งแต่วันนี้ถึง 28 กันยายน 2568 ณ สยามพารากอน

สยามพารากอน จับมือกว่า 30 แบรนด์นาฬิการะดับโลก เนรมิตปรากฏการณ์งานนาฬิกาลักชัวรีครั้งประวัติศาสตร์ เปิดงาน “Siam Paragon Bangkok Watch Week 2025” อย่างยิ่งใหญ่ รวมผู้ก่อตั้งและผู้บริหารแบรนด์นาฬิกาชั้นนำจากทั่วโลกร่วมเผยวิสัยทัศน์และคุณค่าเบื้องหลังการรังสรรค์เรือนเวลาบนเวที “The Symposium” พร้อมเชิญชวนคนรักนาฬิกาหรูมาสัมผัสประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ผ่านนิทรรศการพิเศษ และเวิร์กช็อประดับเวิลด์คลาสจาก Swiss Watchmaker รวมถึงยลโฉมเรือนเวลาคอลเลกชันใหม่ล่าสุดและนาฬิกาหาชมยากจากหลากหลายแบรนด์ดัง

พิธีเปิดงาน “Siam Paragon Bangkok Watch Week 2025” จัดขึ้นในวันที่ 23 กันยายน 2568 ท่ามกลางเหล่าผู้บริหารแบรนด์นาฬิกาหรูระดับโลก คนดังในแวดวงนาฬิกา เซเลบริตี้ และผู้พิสมัยในเรือนเวลา ที่ตบเท้าเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง โดยได้รับเกียรติจาก คุณชฎาทิพ จูตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท สยามพิวรรธน์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมเปิดเวทีถ่ายทอดเรื่องราวแห่งเรือนเวลาด้วย Opening Symposium “Moments That Last : Thailand as a Luxury Destination for Watch Culture, Storytelling, and Legacy” ซึ่งร่วมแชร์มุมมองโดย แคโรไลน์ เมอร์ฟีย์  กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายกลยุทธ์โครงการและพัฒนาธุรกิจ บริษัทสยามพิวรรธน์ จำกัด, คุณณรัณ ธรรมาวรานุคุปต์ กรรมการผู้จัดการบริษัท PMT The Hour Glass, คุณมาย-ภาคภูมิ ร่มไทรทอง Friend of Bvlgari Thailand และดำเนินรายการโดย คุณนครินทร์ วนกิจไพบูลย์  ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ได้รับการสนับสนุจากพันธมิตร อาทิ UOB, Chatrium Grand Bangkok และ VOSS THAILAND

ADVERTISMENT

คุณธณพร ตันติยานนท์ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารศูนย์การค้าสยามพารากอน กล่าวว่า “Siam Paragon Bangkok Watch Week 2025 คือประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของแวดวงนาฬิกาหรูในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เราภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้สร้างที่สุดแห่งปรากฏการณ์ครั้งนี้ขึ้น โดยเฉพาะการเปิดเวที The Symposium ให้ผู้หลงใหลเรือนเวลาได้เก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟจากผู้บริหารของแบรนด์ระดับโลกอย่างใกล้ชิด ทั้งในด้านงานฝีมือ ประวัติศาสตร์ และนวัตกรรมของเรือนเวลาแต่ละแบรนด์”