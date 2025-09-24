ยิ่งใหญ่ระดับโลก “Siam Paragon Bangkok Watch Week 2025”

ปรากฏการณ์งานนาฬิกาที่ผู้ก่อตั้งและผู้บริหารแบรนด์จากทั่วโลกบินมาร่วมงาน ยกระดับกรุงเทพฯ ให้เป็นศูนย์กลางนาฬิกาหรูแห่งหนึ่งของโลก ตั้งแต่วันนี้ถึง 28 กันยายน 2568 ณ สยามพารากอน
สยามพารากอน จับมือกว่า 30 แบรนด์นาฬิการะดับโลก เนรมิตปรากฏการณ์งานนาฬิกาลักชัวรีครั้งประวัติศาสตร์ เปิดงาน “Siam Paragon Bangkok Watch Week 2025” อย่างยิ่งใหญ่ รวมผู้ก่อตั้งและผู้บริหารแบรนด์นาฬิกาชั้นนำจากทั่วโลกร่วมเผยวิสัยทัศน์และคุณค่าเบื้องหลังการรังสรรค์เรือนเวลาบนเวที “The Symposium” พร้อมเชิญชวนคนรักนาฬิกาหรูมาสัมผัสประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ผ่านนิทรรศการพิเศษ และเวิร์กช็อประดับเวิลด์คลาสจาก Swiss Watchmaker รวมถึงยลโฉมเรือนเวลาคอลเลกชันใหม่ล่าสุดและนาฬิกาหาชมยากจากหลากหลายแบรนด์ดัง
พิธีเปิดงาน “Siam Paragon Bangkok Watch Week 2025” จัดขึ้นในวันที่ 23 กันยายน 2568 ท่ามกลางเหล่าผู้บริหารแบรนด์นาฬิกาหรูระดับโลก คนดังในแวดวงนาฬิกา เซเลบริตี้ และผู้พิสมัยในเรือนเวลา ที่ตบเท้าเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง โดยได้รับเกียรติจาก คุณชฎาทิพ จูตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท สยามพิวรรธน์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมเปิดเวทีถ่ายทอดเรื่องราวแห่งเรือนเวลาด้วย Opening Symposium “Moments That Last : Thailand as a Luxury Destination for Watch Culture, Storytelling, and Legacy” ซึ่งร่วมแชร์มุมมองโดย แคโรไลน์ เมอร์ฟีย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายกลยุทธ์โครงการและพัฒนาธุรกิจ บริษัทสยามพิวรรธน์ จำกัด, คุณณรัณ ธรรมาวรานุคุปต์ กรรมการผู้จัดการบริษัท PMT The Hour Glass, คุณมาย-ภาคภูมิ ร่มไทรทอง Friend of Bvlgari Thailand และดำเนินรายการโดย คุณนครินทร์ วนกิจไพบูลย์ ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ได้รับการสนับสนุจากพันธมิตร อาทิ UOB, Chatrium Grand Bangkok และ VOSS THAILAND
คุณธณพร ตันติยานนท์ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารศูนย์การค้าสยามพารากอน กล่าวว่า “Siam Paragon Bangkok Watch Week 2025 คือประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของแวดวงนาฬิกาหรูในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เราภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้สร้างที่สุดแห่งปรากฏการณ์ครั้งนี้ขึ้น โดยเฉพาะการเปิดเวที The Symposium ให้ผู้หลงใหลเรือนเวลาได้เก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟจากผู้บริหารของแบรนด์ระดับโลกอย่างใกล้ชิด ทั้งในด้านงานฝีมือ ประวัติศาสตร์ และนวัตกรรมของเรือนเวลาแต่ละแบรนด์”