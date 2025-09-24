“บ้านครูมวย” ยกระดับธุรกิจ SME Privilege สู่ธุรกิจ Soft Power ไทยเข้มแข็งและก้าวไกล

ศิลปะการต่อสู้ประจำชาติไทย “มวยไทย” ไม่ได้เป็นเพียงกีฬาที่สะท้อนความแข็งแกร่งและวัฒนธรรม หากยังกลายเป็นธุรกิจที่สามารถต่อยอดสู่ Soft Power ที่ทั่วโลกจับตามอง “บ้านครูมวย” หนึ่งในสถาบันสอนมวยไทยที่กำลังเติบโต ได้พิสูจน์แล้วว่าการผสมผสานระหว่างการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยและการบริหารจัดการธุรกิจสมัยใหม่ คือกุญแจสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน
ธุรกิจเพื่อสุขภาพและวัฒนธรรม
นางสาวนวรัตน์ สิงโตทอง ผู้บริหาร บริษัท มาสเตอร์ แอดไวส์เซอร์ จำกัด (บ้านครูมวย) เล่าว่า บ้านครูมวยก่อตั้งมาแล้วกว่า 3 ปี และขยายเป็น 3 สาขา ได้แก่ แบริ่ง 23, อุดมสุข 58 และกรุงเทพกรีฑา จุดเด่นคือมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่หลากหลาย ทั้งเพื่อการออกกำลังกาย การป้องกันตัว การลดน้ำหนัก และการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย โดยเปิดสอนทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00–20.00 น. มีคลาสเรียนทุกชั่วโมง และเปิดรับผู้เรียนตั้งแต่วัย 3 ขวบครึ่งเป็นต้นไป
SME Privilege: คู่คิดธุรกิจไทย
บ้านครูมวยได้รู้จักโครงการ SME Privilege ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ของ สสว. ทางเฟซบุ๊ก และสนใจเข้าร่วมเพราะเห็นว่าเป็นโครงการที่มีการอบรม ให้ความรู้ และพัฒนาต่อยอดธุรกิจในหลากหลายด้าน หลังจากเข้าร่วมโครงการฯ คุณนวรัตน์เล่าว่า ได้รับองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ จนนำไปสู่การ ปรับโครงสร้างองค์กร โดยเฉพาะการนำเครื่องมือออนไลน์และเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการบริหารจัดการและเก็บข้อมูลลูกค้าอย่างเป็นระบบ
“เราเห็นประโยชน์จริงจากโครงการค่ะ และอยากให้มี Workshop เชิงลึกในหลายๆ ด้าน ทั้งการตลาดออนไลน์ AI การบัญชีภาษี รวมถึงการต่อยอดในระดับนานาชาติ เพราะมวยไทยเป็น Soft Power ที่ต่างชาติให้ความสนใจอย่างมาก หากได้รับการสนับสนุนด้านต่างประเทศและเทคโนโลยี AI จะยิ่งช่วยให้ผู้ประกอบการ SME เติบโตได้เร็วขึ้น หากใครยังไม่เคยเข้าร่วม อยากแนะนำ SME Privilege เลยค่ะ เพราะนอกจากจะได้ความรู้และการอบรมแล้ว ยังได้โอกาสเชื่อมโยงทางธุรกิจ เห็นภาพธุรกิจของตนเองชัดเจนขึ้น และสามารถต่อยอดได้จริง” นางสาวนวรัตน์กล่าวย้ำ
ทั้งนี้ SME Privilege เป็นโครงการของ สสว. ที่มุ่งเน้นการให้สิทธิพิเศษแก่ผู้ประกอบการ 3 มิติหลัก คือ ส่วนลดสินค้าและบริการ ขยายช่องทางการตลาด และเชื่อมโยงแหล่งเงินทุน ผ่านการลงนามความร่วมมือการให้สิทธิประโยชน์กับผู้ประกอบการที่ลงทะเบียน SMEs ผู้รับบริการภาครัฐ กับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถตรวจสอบและเลือกใช้สิทธิพิเศษต่างของ SME Privilege ผ่าน แอปพลิเคชัน SME Connext ของ สสว. ได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยสสว. ยังคงเดินหน้าสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้สิทธิพิเศษแก่ผู้ประกอบการต่อไปให้มากยิ่งขึ้น และยังคงเคียงข้าง SME เป็นคู่คิดที่ดีผู้ประกอบการไทย เพื่อให้เติบโตและเข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน