กรมประมง ครบรอบ 99 ปี เปิดวิสัยทัศน์ยกระดับประมงไทยสู่สากล

กรมประมงจัดงาน “วันสถาปนากรมประมง ครบรอบปีที่ 99” และ “วันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2568” ประกาศเดินหน้ายกระดับภาคการประมงไทยสู่มาตรฐานสากล ผลักดันงานวิจัยและนวัตกรรม สร้างความมั่นคงทางอาหาร และรายได้แก่เกษตรกร
นายบัญชา สุขแก้ว อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า กรมประมงมุ่งพัฒนาการผลิตสัตว์น้ำและสินค้าประมงที่ได้มาตรฐาน ผลักดันงานวิจัยและนวัตกรรม ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากร และการป้องปรามการทำประมงผิดกฎหมาย เพื่อสร้างสมดุลและความยั่งยืน พร้อมสนับสนุนสินเชื่อและการตลาด เพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้กับพี่น้องชาวประมงไทย
ปีที่ผ่านมา GDP ภาคการประมงสูงถึง 138,358 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.09 ผลผลิตรวมกว่า 2.5 ล้านตัน ส่งออกได้ 1.76 ล้านตัน สร้างมูลค่ากว่า 240,000 ล้านบาท สะท้อนความสำเร็จจากการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในธรรมชาติ และการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
สำหรับกิจกรรมสำคัญภายในงานประกอบด้วย พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรม มอบโล่เชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ในวงการประมง รวมทั้งกิจกรรม “ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำออนไลน์” ลง 6 แหล่งน้ำสำคัญ จำนวนกว่า 2.6 ล้านตัว เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำธรรมชาติ
ไฮไลต์สำคัญคือ การจัดแสดงนิทรรศการทางการประมงภายใต้ธีม 99th DOF “Fisheries Transformation, Rise and Gain : การประมง 3 น้ำ สู่แผ่นดิน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้” แบ่งออกเป็น 9 โซน ครอบคลุมตั้งแต่พระราชกรณียกิจด้านการประมง ผลงานเด่นของกรมประมง การพัฒนาสายพันธุ์สัตว์น้ำคุณภาพ การขับเคลื่อน Smart Fisheries และโชว์เคสความสำเร็จของเกษตรกรและชาวประมงทั่วประเทศ
“ในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 99 กรมประมงจะยังคงยืนหยัดเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนภาคการประมงของไทยให้ก้าวไปสู่ความยั่งยืน เกิดความมั่นคงทางด้านอาหารดังความมุ่งหมายที่จะให้ประเทศไทยเป็นครัวโลก ควบคู่ไปกับคุณภาพชีวิตที่ดีและอาชีพที่มั่นคงของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และชาวประมง” อธิบดีกล่าวทิ้งท้าย